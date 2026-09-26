Exkurze a živá beseda s profesorem Pirkem. Podívejte se na novoměstský Kemp medikůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Exkurze a živá beseda s profesorem Pirkem. Podívejte se na novoměstský Kemp mediků
Další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na porušování zákazu předjíždění kamionů realizovali včera na...
Horácká aréna už téměř rok láká tisíce návštěvníků sportovních i kulturních akcí. O to, aby nelákala také...
Za dva týdny už budou otevřené volební místnosti a voliči budou vybírat své nové zastupitele, někde i...
Řidiči v Jihlavě se více než tři roky řídí novou parkovací koncepcí. Před jejím zavedením v jednotlivých...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Policisté včera kontrolovali kamiony na D1 i z vrtulníku. Řešili 47 přestupků
- Policisté včera kontrolovali kamiony na D1 z vrtulníku. Řešili 47 přestupků
- Holubi se stále vracejí do Horácké arény v Jihlavě, vyhánět se je snaží káně Muf
- Rodina v zastupitelstvu: Do voleb na Jihlavsku jdou sourozenci, manželé i rodiče s dětmi