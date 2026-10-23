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Čeští a němečtí policejní psovodi trénovali společně na Děčínsku

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Dennívýzva
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Policejní psovodi z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje se ve dnech 19. až 21. října 2026 sešli se svými německými protějšky z policejních ředitelství…
pesani

pesani

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 11:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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