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Sanace po havárii benzenu v Hustopečích vstupuje do druhé fáze

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V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku se rozjela druhá etapa sanací území zasaženého loňskou havárií vlaku převážejícího benzen. Zakázku v hodnotě 316,6 milionu korun…
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:30

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