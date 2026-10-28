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Opilý řidič kamionu s nebezpečným nákladem blokoval dálnici D2, naměřili mu přes dvě promile

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Kamion s nebezpečným nákladem stál napříč pravým a odstavným pruhem dálnice D2 a překážel v provozu. Když ho dálniční policisté zkontrolovali, zjistili proč. Řidič…
ridic-kamion-kamionak-nakladni-auto-nakladak

ridic-kamion-kamionak-nakladni-auto-nakladak

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:00

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