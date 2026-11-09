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Jak bude vypadat Země, až roztaje všechen led. Odborníci vytvořili speciální animaci

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Dennívýzva
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Planeta ukrývá 30 milionů krychlových kilometrů ledu. Ten ale každým rokem ubývá. Glaciologové varují: pokud tempo tání nezpomalí, ocitneme se ve světě, kde oceány pohltí celé státy a pitná voda se stane vzácností.
Jak bude vypadat Země, až roztaje všechen led. Odborníci vytvořili speciální animaci

Jak bude vypadat Země, až roztaje všechen led. Odborníci vytvořili speciální animaci

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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