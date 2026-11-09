Pondělní díl Ulice: Gábina na rozcestí, intimní sblížení, Klárka si tajně vezme pas a vytočený Pavel

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Pondělní Ulice odstartuje pěkně zostra. Žofka posune svůj vztah s Matoušem, Gábina dostane ještě lákavější nabídku a Pavel nachytá Lauru s Koldou. Nečekaný konec návštěvy
Matouš se po víkendu plném mlčení konečně Žofce ozve a omluví se, že jej skolila viróza, a tak se jí neozval. Ještě ale dodá, že jednou za čas potřebuje čas jen pro sebe a s nikým nekomunikovat. To ji překvapí, ale nakonec si spolu promluví a vyjasní si i to, že jí rozhodně věkový rozdíl, který jeho tolik trápí, nevadí. Žofka se mu také svěří s tím, že se sebepoškozovala. Jejich blízkost způsobí, že spolu skončí v posteli.
Hoškosladký návrat
Gábina se opět vrací domů po delší době a Jirka se Šimonem ji vítají suchým chlebem. Jirka si tak připravuje půdu pro svůj dárek v podobě pekárny. Odpoledne se koná oslava, na kterou dorazí i její rodiče. Jirka pak Gábině předá dar a čeká, jak bude reagovat. Gábina se směje a myslí si, že tam žádná pekárna nebude. Pak je překvapená a nejprve neví, jak reagovat.
Vyruší je pak Gábinin telefon, volá jí totiž její agent s novou nabídkou. Zpěvačka totiž o ni velmi stojí a je rozhodnutá kvůli Gábině upravit i podmínky. Jenže Jirku zajímá jediné – jestli platí, že se za měsíc vrátí domů a už zůstane.
Co je to ambasáda a jak na navigaci
Klárka chce od Ireny vědět, co je to ambasáda. Landová jí ráda odpoví a má radost, že se zajímá o zajímavá a neobvyklá slova. Bea ji pak uklidňuje, aby počkala a po škole jí na mobilu s pomocí umělé inteligence vše najde. Doma pak Klárka řeší, jak se používá navigace. Nenápadně pak vezme u Adriany v ložnici pas a odnese si ho k sobě. Rozjíždí tak plán na nalezení biologického otce s pomocí ambasády.
Zájem o práci
Janu napadne, že by se ucházela o místo tajemnice. Když jí o požadavcích na tuto pozici Adriana informuje, velmi ji to zaujme. Neváhá a rovnou zamíří do školy najít Prokopa a Eddieho, aby se zeptala, zda je pozice ještě volná. Eddie je v šoku, Prokop jen prohlásí, že protekce nepřichází v úvahu a musí se normálně přihlásit.
Pavel v šoku
Laura prosí Lindu, aby ji u sebe chvíli nechala. Pohádala se totiž ošklivě s mámou. Linda sice právě odchází, ale souhlasí, že tam může chvíli pobýt a pak se vrátit domů. Jenže vzápětí Lauře volá Kolda a nabídne se, že za ní zajde. Sotva přijde, zvoní Pavel. Laura zpanikaří a Koldu schová za postel. Jeho krytí je záhy prozrazeno, protože si kýchne. Když jej tam Pavel najde, doslova zuří a nenechá si namluvit, že je to jen náhoda.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).