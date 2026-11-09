Curaçao: poznejte karibský ostrov, kde se všednost nizozemských domů mísí s tyrkysovým mořem

Hlavní město samozřejmě nemůžete minout. Pokud je pro tenhle ostrov nějaký pohled naprosto typický, pak tenhle. Báječnou atmosféru nabízí Willemstad i po setmění. Most královny Emmy je pohyblivý a odklání se, když tudy projíždějí lodě. Willemstad. Co čtvrť, to unikát. Krásné pláže? Na ostrově samozřejmě jsou! Curaçao nabízí krásné pláže k odpočinku, ale můžete si na něm užít i drsnější kousky přírody. Pokud si libujete v objevování podmořského života, tady si přijdete na své. Některá zákoutí hlavního města jsou pestřejší než jiná.
Barevné uličky Willemstadu, pláže ukryté mezi skalami, divoké severní pobřeží a moře, které láká k potápění. To je Curaçao. A zdaleka to není všechno.
Ostrov, kde se mísí Evropa s Karibikem a Afrikou Willemstad musíte zažít Pláže, zátoky a tichá síla přírody Severní pobřeží coby jiná tvář Dnešní podoba s otiskem historie Kdy na Curaçao vyrazit Jak se dostat na Curaçao?
Curaçao leží v jižním Karibiku nedaleko
Venezuely a od řady známých ostrovních destinací se svou atmosférou i vzezřením dost liší. Na jednom místě tu můžete obdivovat historické centrum s evropskou architekturou, o chvíli později se vydat do přírody a další den strávit , kde se voda v odstínech modré a zelené mění každou vteřinou. Úchvatné, působivé, lákavé, netypické a k pobytu zvoucí. Přesně takové je Curaçao v každém ohledu. na pláži Ostrov, kde se mísí Evropa s Karibikem a Afrikou
Curaçao najdete přibližně 65 kilometrů severně od venezuelského pobřeží. Je největší z
tzv. ABC ostrovů, kam kromě něj patří Aruba a Bonaire. Společně leží v jižní části Karibiku, mimo hlavní pásmo hurikánů a mají poměrně suché klima. Curaçao čítá rozlohu přibližně 444 kilometrů čtverečních a jeho hlavním městem je Willemstad.
Ostrov je autonomní zemí v rámci Nizozemského království.
Nejde tedy o běžnou nizozemskou provincii, ale o místo s vlastní vládou a výraznou kulturní identitou. Úředními jazyky jsou nizozemština, papiamentu a angličtina. Papiamentu je kreolský jazyk, který vznikl na základě několika jazykových vlivů a dodnes patří k důležitým součástem místní kultury. Pro jazyk a slech českého občana je taková řeč spíš krkolomným zaříkávadlem, ale tamní obyvatelé jsou na tento svůj odkaz historie pochopitelně hrdí.
Curaçao je zajímavé i tím, že se zde
potkávají různé kulturní vrstvy. Nizozemská architektura, karibský způsob života, africké dědictví i španělské a portugalské vlivy se promítají snad do všeho. Do zdejšího jídla, hudby, jazyka i každodenního života. Na dovolené tak vůbec nemusíte zůstávat jen na plážích. Ostrov nabízí i příležitost poznat ne úplně typické místo, které má vlastní historii a charakter. Hlavní město samozřejmě nemůžete minout. Pokud je pro tenhle ostrov nějaký pohled naprosto typický, pak tenhle. Báječnou atmosféru nabízí Willemstad i po setmění. Willemstad musíte zažít
První zastávkou většiny návštěvníků bývá Willemstad. Ten je půvabnou
dominantou ostrova, a pokud jej minete, nebude do konce vašich cestovatelských kratochvílí dne, kdy byste nelitovali.
Jeho historické centrum najdeme
na seznamu světového dědictví UNESCO a patří k nejvýraznějším místům na ostrově. Nejznámější pohled poskytuje nábřeží Handelskade, kde stojí řada barevných domů s úzkými štíty a evropskými architektonickými prvky. Taková podívaná je vyloženě unikum.
Město rozděluje
záliv Sint Anna Bay a jeho dvě historické části spojuje pohyblivý most Queen Emma Bridge. Ten je určený pro pěší a při průjezdu lodí se odklání, takže se návštěvníci mohou na chvíli zastavit, rozjímat a počkat, až se cesta přes vodu otevře. Willemstad je městečko veskrze příjemné a maximálně vhodné, když toužíte po procházkách, objevování kaváren, restaurací i menších obchodů. Most královny Emmy je pohyblivý a odklání se, když tudy projíždějí lodě.
Jednou z nejstarších částí města je
Punda. Přesně tady najdeme historické budovy, obchody, trhy a známé nábřeží. Otrobanda zase leží na druhé straně zálivu a má trochu jiný charakter. Vedle historických domů tady můžete objevovat nástěnné malby, menší uličky a kulturní místa. Ano, právě tady se nachází taky muzeum Kurá Hulanda, které se příznačně věnuje historii otroctví a africkému dědictví v Karibiku.
Za návštěvu stojí i
Pietermaai, rovněž čtvrť s historickými domy, restauracemi a živější večerní atmosférou. Scharloo pro změnu zaujme architekturou a uměleckými prvky. Jak vidno, Willemstad není jen jedno barevné nábřeží, ale několik částí, které se od sebe liší a společně ukazují různorodost ostrova. A to je přesně to, co stojí za to zažít. Willemstad. Co čtvrť, to unikát. Pláže, zátoky a tichá síla přírody
Pomaloučku se přesuneme na jinou světovou stranu. Pokud se z Willemstadu vydáte na západ, postupně se dostanete do oblasti, která působí méně městsky. Místní ji označují jako
Bándabou. Právě tady se nachází řada známých pláží, menších zátok a přírodních míst, která jsou pro Curacao typická. Playa Kenepa Grandi, známá taky pod názvem Grote Knip, patří k nejfotografovanějším plážím na Curaçau vůbec a pohled na ni napoví proč. Když se zastavíte na vyhlídce nad zátokou, otevře se před vámi nádherná scenérie, v níž se světlý písek setkává s průzračnou vodou v několika odstínech modré a tyrkysové. Právě odtud vznikají fotografie, které vypadají jako vystřižené z té nejhezčí cestopisné knížky.
Jen kousek odtud se nachází menší
Playa Kenepa Chiki, která nabízí komornější prostředí a moře podobně krásné. Obě pláže lákají ke koupání i odpočinku, ale určitě se vyplatí sledovat místní upozornění a respektovat aktuální podmínky, které na moři panují.
Za návštěvu stojí i
Cas Abao, další z oblíbených pláží na západním pobřeží. Najdete tu příjemné zázemí včetně občerstvení, takže si můžete naplánovat klidně celý den u moře. Průzračná voda navíc láká k objevování podmořského světa, ať už si vystačíte s maskou a šnorchlem, nebo se vydáte rovnou na potápěčský výlet. Krásné pláže? Na ostrově samozřejmě jsou!
Podobně zajímavé podmínky nabízí
Playa Porto Mari, která je proslulá dvojitým korálovým útesem. Díky němu je tohle místo mezi milovníky podmořského života opěvováno ve velkém.
Trochu jinou atmosféru má pak
Playa Lagun. Menší pláž leží v úzké zátoce sevřené skalami, které jí vtiskávají příjemně komorní charakter. Díky klidnějšímu prostředí a dobré viditelnosti pod hladinou tu můžete pozorovat pestrý život v moři a užít si koupání i mimo rušnější plážová letoviska.
Na západě ostrova se vyplatí navštívit
oblast Westpunt. Je to dobrý výchozí bod pro výlety k plážím a přírodním zajímavostem. V některých místech najdete menší restaurace a jednoduché zázemí, jinde zase převládá příroda. Pokud však tak jako tak chcete během dovolené poznat více než hotelové okolí, právě západní část Curaçaa za samostatný výlet bezesporu stojí. A možná rovnou výlet lodí, na který si raději vyhraďte celý den. Litovat rozhodně nebudete. Curaçao nabízí krásné pláže k odpočinku, ale můžete si na něm užít i drsnější kousky přírody. Pokud si libujete v objevování podmořského života, tady si přijdete na své. Severní pobřeží coby jiná tvář
Nenechte se ale romanticky mýlit, Curaçao není jen klidné moře s plážemi vhodnými ke koupání.
Severní pobřeží je výrazně divočejší. Vlny tu narážejí do skal, moře bývá rozbouřené a krajina působí mnohem dramatičtěji než na jižní a západní straně.
Jedním z nejzajímavějších míst tady je
národní park Shete Boka, kde pobřeží tvoří skalnaté zátoky a přírodní útvary, do kterých se opírá Atlantik. V některých místech voda tryská vysoko nad skály a vytváří působivé aranžmá. Ale pozor, park je vhodný pro procházky a pozorování přírody, nikoli pro běžné koupání.
Milovníci výhledů, kteří nikdy nemají dost, mohou zamířit
do národního parku Christoffel. Jeho nejvyšším bodem je hora Christoffel (372 m n. m.). Počítejte ale s tím, že výstup na vrchol je náročnější a vyžaduje dobrou kondici, vhodnou obuv a dostatek vody. Odměnou je pak pohled na ostrov z výšky a možnost poznat jeho suchou, kamenitou krajinu. Dnešní podoba s otiskem historie
Curaçao má za sebou koloniální historii skrz na skrz složitou. Na konci 15. století se na ostrov dostali Španělé a v roce 1634 ho ovládli Nizozemci. Willemstad se postupně stal
významným obchodním centrem a ostrov sehrál důležitou roli v transatlantickém obchodu. Včetně toho s otroky.
Otroctví sice bylo na Curaçau zrušeno v roce 1863, ale jeho důsledky zůstaly součástí místní společnosti a kulturní paměti dodnes. Jednou z významných událostí bylo
povstání vedené Tulem v roce 1795. Tula a další zotročení lidé se postavili proti koloniální moci a požadovali svobodu. Povstání bylo potlačeno, ale jeho vůdce je jako důležitá osobnost boje za svobodu pořád připomínán.
Veškerou tuhle více či méně líbivou historii ostrova můžete poznávat například
v muzeu Kurá Hulanda ve Willemstadu. Návštěva vám určitě pomůže lépe pochopit všechny souvislosti včetně toho, jak se do dnešní podoby ostrova promítly evropské kolonizace, africké dědictví a místní kulturní vývoj. Historické centrum města ale není jen muzeem pod širým nebem. Stále jde o živé místo, kde lidé bydlí, pracují a tráví volný čas. Některá zákoutí hlavního města jsou pestřejší než jiná. Kdy na Curaçao vyrazit
Na tohle kouzelné místo se můžete vydat
prakticky po celý rok, protože zdejší teploty zůstávají příjemně vysoké i mimo hlavní turistickou sezonu. Rozdíl mezi jednotlivými měsíci spočívá především v množství srážek, takže pokud si chcete užít co nejvíce slunečných dnů a naplno poznat zdejší pláže i přírodu, vyplatí se při výběru termínu trochu plánovat.
Za nejsušší část roku se považuje
období od února do června. V těchto měsících bývá deště nejméně a počasí přeje koupání, šnorchlování i výletům po ostrově. Únor a březen navíc stojí za pozornost kvůli tradičním karnevalovým oslavám, které patří k nejvýraznějším kulturním událostem těchto končin. Pakliže vás tedy láká poznat ostrov nejen jako plážovou destinaci, ale taky prostřednictvím místních tradic a hudby, může být návštěva v tomto období obzvlášť zajímavá.
V červenci a srpnu už se mohou objevit častější přeháňky. Vyloženě výraznější deštivé období pak přichází od září do ledna. Ani tehdy se ale propršené dovolené děsit nemusíte. Déšť často přichází v krátkých intervalech, mnohdy během noci nebo časně ráno a během dne se zase může vyjasnit. Nejvíce srážek obvykle spadne v říjnu. Jak se dostat na Curaçao?
Přímým spojem z
Česka se v současnosti na tohle malebné místečko bohužel nedostanete. Jednou z možností je let s přestupem v Amsterdamu, odkud pokračuje spoj na mezinárodní letiště Hato u Willemstadu a nejrychlejší spojení se může pohybovat přibližně kolem 14 až 15 hodin, pokud navazuje přestup bez dlouhého čekání.
Celková cesta ale může trvat mnohem déle. Záleží na konkrétním datu, délce přestupu a dostupných letech. Při plánování dovolené je proto lepší počítat s rezervou a
ověřit si aktuální spojení. Jestli neprahnete po dobrodružství, náhodě bychom cestu úplně neponechávali.
Po příletu na letiště Hato se do Willemstadu dostanete autem nebo taxi.
Půjčení auta se určitě vyplatí nejen pro odvoz z letiště, ale má své nesporné výhody i tehdy, když zamýšlíte výlety. Pláže, přírodní parky i menší města jsou od sebe vzdálené a veřejná doprava nepokrývá všechny turistické lokality tak pohodlně jako vlastní vozítko. Láká vás slunný Karibik? Napište nám do diskuze, které místo na Curaçau vás zaujalo nejvíc nebo zda už máte tento ostrov na seznamu svých cestovatelských přání! Použité zdroje: ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/218562260120014 invia.cz/dovolena/curacao curacaohistory.com britannica.com/place/Curacao