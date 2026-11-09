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Curaçao: poznejte karibský ostrov, kde se všednost nizozemských domů mísí s tyrkysovým mořem

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Barevné uličky Willemstadu, pláže ukryté mezi skalami, divoké severní pobřeží a moře, které láká k potápění. To je Curaçao. A zdaleka to není všechno.
Curaçao – úvodní

Curaçao – úvodní

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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