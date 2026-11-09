V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v Pardubicích

V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v PardubicíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v PardubicíchZdroj: Markéta Hamerníková
Článek byl publikován 09.11.2026 07:53
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →