Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v Pardubicích

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hradečtí vysokoškoláci z kapacitních důvodů upustili od úterního studentského protestu na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Místo toho vyzvali k podpoře obdobné akce plánované v nedalekých Pardubicích.
V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v Pardubicích

V Hradci se další studentský protest za ČT a rozhlas nekoná. Chystá se v Pardubicích

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 07:53

Reklama
Další články z Hradecká Drbna
Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně
Jak blikat na kruháči na Brněnské? Policie vysvětlila, co je správně
Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP
Dětské holínky obsahovaly téměř 293násobek povoleného limitu DEHP

Mezinárodní testování odhalilo nedostatky u obuvi prodávané na online tržištích. Kromě dětských holínek s...

Jediná alej z Královéhradeckého kraje soutěží o titul Alej roku
Jediná alej z Královéhradeckého kraje soutěží o titul Alej roku

Do šestnáctého ročníku celostátní ankety Alej roku bylo nominováno 55 alejí a stromořadí ze 13 krajů....

Trápí vás podzimní chmury? Vyzkoušejte aktivity, které prospívají duševní pohodě
Trápí vás podzimní chmury? Vyzkoušejte aktivity, které prospívají duševní pohodě

Změna času, sychravé počasí a čím dál méně slunečního svitu mohou negativně ovlivňovat naši náladu. Můžeme...

Rock for People odhalil další hvězdy. Do Hradce míří Parkway Drive i Evanescence
Rock for People odhalil další hvězdy. Do Hradce míří Parkway Drive i Evanescence

Rock for People 2027 oznámil více než 45 dalších interpretů. Mezi novými jmény nechybí Parkway Drive,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

Všechny články tohoto autora →
Hradecká Drbna
Další články z kategorie Králověhradecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKrálověhradecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.