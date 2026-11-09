Krásná Marie Rakušanová nebyla pro politika žádnou neznámou: Vít ji znal už jako studentku

Vít Rakušan patří k nejviditelnějším českým politikům, doma je ale především manželem a trojnásobným otcem. Jeho žena Marie stojí spíše v ústraní a jejich společný příběh začal už na gymnáziu, kde se budoucí pár poprvé setkal při poněkud netradiční příležitosti.
Vít Rakušan patří k nejviditelnějším tvářím české politiky. Jeho pracovní život se odehrává před kamerami, na tiskových konferencích i při setkávání s voliči. Přesto se zdá, že se snaží udržet si také prostor pro rodinu, která zůstává pevnou součástí jeho života. Na sociálních sítích sice převažují politické aktivity a komunikace s veřejností, občas se tam ale objeví také fotografie s dětmi nebo momentky z rodinných chvil. Na In-Lifestyle jsme se podívali na to, jak žije mimo politiku, kdo je jeho manželka Marie a jak se vlastně před lety poznali.
Politika zabírá většinu veřejného prostoru, doma má ale jinou roli
Vít Rakušan je otcem tří dětí. Nejstarší dcera Agáta pochází z jeho prvního manželství, se současnou ženou Marií vychovává syny Matěje a Jonáše. Rodina žije v Kolíně, kde Rakušan dlouhá léta působil jako učitel a později také jako starosta. Ani po vstupu do celostátní politiky tedy nezměnil své rodinné zázemí.
O tom, jak se snaží skloubit práci s rodičovstvím, mluvila v minulosti také jeho manželka. V rozhovoru pro CNN Prima NEWS popsala, že po manželově návratu domů si rozdělí povinnosti kolem dětí. Rakušan se podle ní zapojuje do péče i domácnosti, přestože jeho pracovní vytížení bývá značné. Sama Marie tehdy přiznala, že některé situace s dětmi zvládá její muž lépe než ona a že role přísnějšího rodiče často zůstává na ní.
Také Rakušan se ke svému vztahu k dětem veřejně vyjádřil. V rozhovoru pro Deník v roce 2025 se označil za mazlivého otce a zdůraznil, že děti potřebují cítit rodičovskou lásku. Zároveň mluvil o tom, jak složité může být chránit děti v prostředí sociálních sítí, kde se mohou setkávat s nepříjemnými reakcemi a útoky.
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Marie Rakušanová si veřejnou pozornost příliš neužívá
Zatímco její manžel je na veřejnosti prakticky denně, Marie Rakušanová se do politického dění příliš nezapojuje. Vystupování před lidmi jí není blízké a sama v minulosti přiznala, že mnohem raději píše, než řeční. Vystudovala klinickou biologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Práce ve zdravotnické laboratoři ji ale příliš nenaplňovala, protože jí chyběl kontakt s lidmi.
Později proto přijala nabídku zaměstnání ve společnosti, která v Česku distribuuje švýcarská sluchadla. Tato práce ji podle jejích slov bavila a doufala, že se k ní bude moci vrátit, až děti povyrostou. Ve zmíněném rozhovoru pro CNN Prima NEWS také otevřeně mluvila o tom, že jí během péče o malé děti chyběly některé běžné věci, například návštěva kina nebo divadla.
Rodinné soukromí si manželé jinak celkem chrání. Na Rakušanových sociálních sítích převažují příspěvky spojené s politikou, veřejnými vystoupeními a kontaktem s voliči. Občas se tam ale objeví i osobnější okamžiky. V lednu 2026 například zveřejnil fotografii s nejstarší dcerou Agátou při příležitosti jejích patnáctých narozenin. Sem tam sdílí také momentky z výletů a společných aktivit se syny.
Jejich první setkání rozhodně nepřipomínalo romantický film
Marie a Vít Rakušanovi se poznali už na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Rakušan tam tehdy působil jako učitel němčiny a dějepisu, Marie byla studentkou nižšího ročníku. Na první setkání si později vzpomínala především díky jedné poněkud neobvyklé školní příhodě. Před Vánoci měl totiž mladším studentům ukazovat, jak se kuchá kapr. Marie si na tehdejšího učitele příliš nevzpomíná a jejich první setkání rozhodně nepovažuje za romantický začátek vztahu. Rakušan jí dokonce po letech dohledal společnou fotografii, na které měl podle její vzpomínky o deset kilogramů více a nosil ofinu do čela.
K opravdovému sblížení došlo až později. Znovu se potkali na volejbalovém turnaji, kdy už byl Rakušan starostou Kolína a učitelské práci se věnoval jen okrajově. Tentokrát mezi nimi přeskočila jiskra a ze známých ze školních let se stal pár. V roce 2015 se vzali na kolínské radnici.
Rodinná témata se objevují i v jeho politické práci
Rodina není pro Víta Rakušana pouze soukromým tématem. K podpoře rodičů a dětí se hlásí také hnutí STAN, jehož je předsedou. Volební program z roku 2025 počítal například s rozšiřováním kapacit předškolní péče, flexibilnějšími pracovními podmínkami a snazším návratem rodičů do zaměstnání. Zmiňoval také podporu většího zapojení obou rodičů do péče o děti, mimo jiné prostřednictvím bonusu za sdílení rodičovské dovolené.
To jsou konkrétní návrhy, které ukazují, jakým směrem se chce hnutí v rodinné politice ubírat. Nelze je samozřejmě zaměňovat za osobní zásluhy jeho předsedy, přesto ukazují, jaká rodinná témata hnutí pod jeho vedením zdůrazňuje.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Kdo je manželka Víta Rakušana: Jejich společný příběh začal už na gymnáziu, byl jejím učitelem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.