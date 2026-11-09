Ulice: Žofka se šla s Matoušem rozejít, nakonec spolu skončí nazí na gauči

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Žofka z Ulice měla celý víkend na přemýšlení, protože Matouš se jí od pátečního fiaska na badmintonu ani jednou neozval. Dospěla k rozhodnutí to s ním ukončit, ale jejich společné setkání u něj doma dopadne zcela odlišně a svůj vztah nakonec posunou dál. Žofka u Matouše doma
Žofka se zrovna učí, když jí volá Matouš a omlouvá se, že se jí neozval. Je totiž nemocný. Svěří se jí ale i s tím, že potřeboval čas jen pro sebe. Nejprve navrhne, že se za Žofkou staví, ale ona to odmítne s tím, že je nemocný a přijde ona za ním.
„Žofi, chtěl jsem tě moc vidět,“ prohlásí Matouš sotva dorazí. Žofka přizná, že ona jeho také, ale zajímá ji, jestli to má takto často – tedy že potřebuje prostor jen pro sebe. „Upřímně, občas jo. Když se toho nakupí víc. Za ten pátek se omlouvám, já jsem vůbec netušil, že tam Sára dorazí,“ odpoví. Jenže podle Žofky nešlo vůbec o ni. „Spíše jsem přemýšlela, jestli už to máš vyřešený.“ Matouš ji uklidní, že to vyřešené má a nemusí se bát. „Fakt jo? Protože sám si říkal, že ji jen tak ze života vymazat nedokážeš.“
Nemáš to vyřešené
Matouš se brání – to podle něj neznamená, že se k ní chce vrátit. „Mě jenom rozhodilo, když jsem ji najednou viděl dělat věci, který se mnou nikdy dělat nechtěla. Navíc s mým kámošem. To je všechno,“ vysvětlí. Žofka se netají tím, že má svého bývalého přítele taky ráda, ale ví, že už jsou opravdu jen kamarádi. „A u tebe mi přijde, že to takhle vyřešený nemáš. Takže nevím, možná jsme se prostě potkali moc brzo po vašem rozchodu.“
Podle Matouše na tom asi nezáleží a jediné, na čem mu záleží, je to, že je mu s ní moc dobře. Oba se společně dobře baví, a nakonec dojde řeč i na to, že je od Žofky o dost starší. Žofku zajímá, jestli to někomu vadí. „Nechci ti ublížit,“ řekne po chvíli Matouš a Žofce přijde vtipné, jak moc vážně se u toho tváří. „Tobě by fakt nevadilo, že si začneš něco s chlapem, který je od tebe o tolik let starší než ty?“
Něco ti musím říct
Je mezi nimi velké jiskření a když se chtějí políbit, Žofka jej zarazí s tím, jestli by mohli počkat, až bude večer, protože se stydí a dodá, že mu musí něco říct. Ukáže mu svoje stehna a vysvětlí, že se sebepoškozovala a zůstaly jí jizvy. „Už je to pryč. Hlavně nechci, aby sis myslel, že jsem nějakej magor nebo tak.“
Podle Matouše se nemusí stydět, že jí někdy nebylo dobře a určitě ne před ním. „Ať už za tím bylo cokoliv, když budeš někdy chtít, tak mi to řekneš,“ řekne Matouš a hladí ji po vlasech s tím, že je skvělá, že to zvládla překonat. Jejich momentální blízkost nakonec na oba zapůsobí a skončí spolu nazí na gauči. Oba si pak pochvalují, že to bylo moc hezké. „To přerušení kontaktu nám tedy moc nevyšlo,“ směje se Matouš.
Proč ta změna
Večer si volá Žofka s Anežkou. Tu zajímá, co se stalo, že to s ním nakonec neukončila, protože přesně to měla předtím v plánu. Žofka se se vším svěří, ale když slyší přicházet Adélu, rychle stočí rozhovor jinam.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autorský text, Seriál Ulice).