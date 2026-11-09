Velký ekonomický úspěch českých mistrů. Slavia prodala hráče za 3,5 miliardy

Švýcarská CIES Football Observatory zveřejnila 14. října nový žebříček klubů, které nejlépe zhodnocují své posily. Slavia v něm figuruje s plusem zhruba 3,52 miliardy korun a dělí se o 54. až 56. místo s Juventusem a Norwichem. Za sebou nechala Barcelonu, Liverpool, Arsenal, AC Milán i Atlético Madrid. Pro klub z ligy, která v evropských televizních penězích hraje v úplně jiné kategorii, je to mimořádná vizitka. A nejzajímavější na ní je, odkud se ta částka bere. Menší část už Slavia proměnila v transferové zisky. Větší část má pořád v kabině.
Třetina v bance, dvě třetiny v šatně
Podle dat CIES, která zpracoval server inFotbal, se celková hodnota Slavie skládá ze dvou složek. Zhruba 1,17 miliardy korun tvoří zisk u hráčů, které klub už prodal, tedy rozdíl mezi tím, za kolik je koupil a za kolik je pustil dál. Zbylých přibližně 2,36 miliardy korun představuje růst odhadované hodnoty fotbalistů, kteří v Edenu stále mají smlouvu.
Poměr je výmluvný. Slavia není jen prodejní stanice, která každé léto vyprázdní kádr a čeká na další várku. Dvě třetiny vytvořené hodnoty drží v hráčích, které nemusí pouštět hned. Může si vybrat chvíli, kdy jejich cena vyvrcholí, a to je v přestupním byznysu ta nejcennější výhoda.
Metodika
CIES Football Observatory má několik pravidel, která je dobré znát: Počítají se jen nakoupení hráči. Odchovanci do výpočtu nevstupují, sleduje se pouze to, co klub zaplatil a co z toho udělal. Období začíná rokem 2022. Žebříček pokrývá posledních pět let přestupů. Bonusy se započítávají vždy. Takzvané bonusové klauzule vstupují do výpočtu bez ohledu na to, zda už byly vyplaceny, stejně jako podíly z dalších prodejů. Do žebříčku se dostanou jen aktivní hráči trhu. Kluby musí mít od roku 2022 součet přestupových příjmů a výdajů vyšší než zhruba 1,2 miliardy korun.
Kolik přesně korun dorazilo na slávistický účet, z žebříčku vyčíst nejde. Měří totiž vytvořenou hodnotu, ne pohyb hotovosti.
Stejné číslo jako Juventus, necelá čtvrtina obratu
Nejvíc vypovídá srovnání s Turínem. Juventus od roku 2022 protočil na přestupech přibližně 21,4 miliardy korun. Slavia zhruba 4,7 miliardy. Výsledné zhodnocení mají oba kluby stejné.
Jinými slovy, Slavia na každou korunu, která prošla jejím přestupním kolečkem, vytvořila víc než čtyřnásobek toho, co italský velkoklub. Vysvětlení je poměrně prosté. Juventus, Barcelona nebo Arsenal kupují převážně hotové hráče za vysoké částky a prostor pro další růst jejich ceny je malý. Často spíš klesá. Slavia nakupuje dřív, levněji a s plánem, že hráč v Edenu a v evropských pohárech teprve vyroste.
Špička žebříčku je samozřejmě jinde. Vede Eintracht Frankfurt s plusem kolem 12,8 miliardy korun, těsně za ním je Real Madrid s 12,78 miliardy. U Realu ovšem velkou část „papírového“ zisku tvoří Kylian Mbappé, který přišel zadarmo a dnes má podle CIES hodnotu přes 3,9 miliardy korun. Následují PSG, Benfica a Manchester City, všechny nad deseti miliardami.
Opačný konec tabulky je stejně poučný. Saúdský Al Hilal má bilanci minus 12,2 miliardy korun, nejhorší evropský výsledek patří Manchesteru United s minusem kolem 9,8 miliardy. Peníze samy o sobě hodnotu nevytvářejí, často ji spíš spolehlivě spalují.
Zafeiris, Diouf, Jurásek: jak vypadá slávistický model
CIES ve veřejném textu nerozepisuje, kteří slávisté tvoří jednotlivé části výsledné částky. Na známých přestupech je ale model dobře vidět.
Nejčistší ukázkou je Christos Zafeiris. Slavia ho podle vlastního oznámení koupila zhruba za 49 milionů korun a do PAOKu Soluň ho prodala přibližně za 291 milionů. Šestinásobek, a mezitím záložník odehrál za klub řadu evropských zápasů.
El Hadji Malick Diouf se stal symbolem celé éry. Jeho odchod do West Hamu Seznam Zprávy označily za nejdražší v historii české ligy, s částkou přes půl miliardy korun a možnými bonusy navrch. Obránce z Edenu tak přepsal tabulku, v níž byli předtím Antonín Kinský, Tomáš Souček a David Jurásek.
Právě David Jurásek odešel v létě 2023 do Benfiky po pouhém roce a půl v klubu. I to zapadá do vzorce: přivést, dát prostor, prodat ve chvíli, kdy o hráče stojí renomovaný evropský klub.
V širším přestupovém příběhu Slavie patří k velkým odchodům i Kinského přestup do Tottenhamu a odchod Matěje Juráska do Norwiche. Do výpočtu CIES ale nemusí spadat. Kinský přišel do Edenu už v roce 2021 a Matěj Jurásek je slávistický odchovanec. Klub tedy ve skutečnosti vydělává i mimo čísla tohoto žebříčku.
Plzeň a Sparta daleko za mistrem
Z českých klubů se podle citovaných dat CIES v žebříčku objevily ještě Plzeň a Sparta. Odstup od Slavie je velký.
Klub Celkové zhodnocení Z prodaných hráčů Hráči v kádru Slavia 3,52 mld. Kč 1,17 mld. Kč 2,36 mld. Kč Plzeň 1,89 mld. Kč 0,22 mld. Kč 1,68 mld. Kč Sparta 1,43 mld. Kč 0,34 mld. Kč 1,09 mld. Kč
Slavia má proti Plzni náskok zhruba 1,6 miliardy korun, proti Spartě přes 2 miliardy. Plzeň dosahuje asi 54 procent slávistického výsledku, letenský rival zhruba 41 procent.
Zajímavá je i struktura. Plzeň i Sparta mají drtivou většinu hodnoty uloženou v současném kádru, zatímco realizované zisky jsou u nich skromné. Slavia jako jediná z trojice umí obě složky. Prodává se ziskem a zároveň jí v šatně roste další generace s vysokou cenou. Podle nás právě tahle kombinace odlišuje klub, který má štěstí na jeden velký přestup, od klubu s promyšleným systémem.
Pro českou ligu jako celek nesou čísla jasný vzkaz. Finančně Premier League ani La Ligu konkurovat nemůže, jako rozvojový a exportní trh ale funguje. Hráči sem přicházejí levněji, dostanou minuty a evropské zápasy a odcházejí za násobky.
Proč to není volná pokladna
Hodnota v kádru zatím zůstává odhadem. CIES ji počítá statistickým modelem, který vychází z dříve zaplacených přestupových částek a zohledňuje věk hráče, délku smlouvy, reprezentační status, výkony, vývoj kariéry, úroveň klubu i inflaci na trhu. Podle
metodické zprávy CIES odpovídají odhady skutečně zaplaceným částkám s korelací přes 80 procent, při zahrnutí finanční síly kupujícího až 85 procent. To je na fotbalový trh slušná přesnost. Model ale nepočítá se zraněním, sporem s trenérem, krátící se smlouvou nebo s tím, že prodávající klub nutně potřebuje peníze.
Z 2,36 miliardy korun v kádru se tak stane hotovost až při prodeji, a jen pokud to dovolí forma, zdraví a trh.
Pohled do
výroční zprávy SK Slavia Praha za období od ledna 2024 do června 2025 ukazuje, jak velký rozdíl je mezi přestupní hodnotou a účetním ziskem. Klub za těch osmnáct měsíců vykázal čistý obrat 2,366 miliardy korun, výsledek hospodaření po zdanění ale činil jen 3,133 milionu. Výnosy z prodeje a hostování hráčů Slavia účtuje jako běžné tržby, protože je považuje za součást svého obchodního modelu. Přestupy tedy nejsou bonus navíc. Financují mzdy, nákupy náhrad i chod celého klubu.
Dá se čekat, že zájem zahraničních klubů o slávisty neopadne. Zhruba 2,36 miliardy korun nerealizované hodnoty v kádru je pro skauty jasný signál a historie Dioufa, Zafeirise nebo Juráska ukazuje, že cesta z Edenu do velkých lig je vyšlapaná.
Slavia dnes vede českou ligu i mimo hřiště. Mistrovský titul se dá vyhrát během jedné sezony, ale srovnat se s Juventusem v umění zhodnotit hráče vyžaduje roky trpělivé práce skautů, trenérů i vedení. A dvě třetiny té práce teprve čekají na svého kupce.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl