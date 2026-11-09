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Cameron Diaz má den blbec. V traileru sváteční netflixovské komedie kazí, na co sáhne

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Ani hrdinové němých grotesek nemuseli snášet kalamitu náhodných katastrof, která smete Cameron Diaz v první upoutávce nové sváteční komedie Netflixu s názvem Špatný den (Bad Day). Hvězda Charlieho andílků udělá od 11. prosince všechno pro to, aby se (ne)ukázala na důležitém sportovním utkání své dcery. Pomáhat jí v tom bude například Ed O'Neill alias Al Bunda ze seriálu Ženatý se závazky.
Cameron Diaz má den blbec. V traileru sváteční netflixovské komedie kazí, na co sáhne

Cameron Diaz má den blbec. V traileru sváteční netflixovské komedie kazí, na co sáhne

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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