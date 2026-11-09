Cameron Diaz má den blbec. V traileru sváteční netflixovské komedie kazí, na co sáhne

Ani hrdinové němých grotesek nemuseli snášet kalamitu náhodných katastrof, která smete Cameron Diaz v první upoutávce nové sváteční komedie Netflixu s názvem Špatný den (Bad Day). Hvězda Charlieho andílků udělá od 11. prosince všechno pro to, aby se (ne)ukázala na důležitém sportovním utkání své dcery. Pomáhat jí v tom bude například Ed O'Neill alias Al Bunda ze seriálu Ženatý se závazky.
Netflix nemystifikoval, když před rokem nazval svou žhavou akční komedii Návrat do akce. Cameron Diaz v ní ukořistila filmovou roli po dlouhých jedenácti letech a nyní je jasné, že pro největší streamovací službu ještě pár hereckých etud absolvuje. Slavná blondýnka z Masky či Něco na té Mary je se přidává k prestižním jménům svázaným s Netflixem širší spoluprací, jejímž novým výplodem je bezpečná sázka na publikum mezi dvěma klíčovými americkými svátky – Dnem díkuvzdání a samozřejmě Vánocemi, které komedie Špatný den snad zpříjemní i nám.
Ukázka zaručuje bezmyšlenkovité gaučové leháro s kupícím se cukrovím, které vhodně doplní blboučký příběh zarputilé nešikovné matky, jejíž snaha o dceřinu podporu vede k sérii absurdních fyzických katastrof a nedorozumění. Televize v akváriu (a potenciálně vražda rybky) je ještě malým přešlapem vedle nejneškodnější bankovní loupeže v dějinách a autobusové honičky jako z Nebezpečné rychlosti. Jen tady sedí za volantem osmdesátiletý tatík v podání Eda O'Neilla, jenž do bláznivé zápletky vnáší svou věčnou komediální grácii.
Snaží se i čtyřiapadesátiletá Diaz, která si tentokrát vyzkoušela spíš parodii na akční hrdinku – její postava je objektivem přivolané policie kriminálním živlem, leč velmi nešikovným. Humor postavený na hromadících se nedorozuměních a nutných útěcích má viditelně groteskní charakter a nebude zapojovat kdovíjak hlubokomyslnou satiru na hektickou a bezkontaktní dobu. Scenáristka Laura Solon (Znovu do normálu) s režisérem Jakem Szymanskim (Soudní porota) si vystačí s jednoduchými vtípky a nepravděpodobně vyhrocenými situacemi, v nichž stále zoufalejší matka vyhrožuje okolí inhalátorem, který se rozhodně nebojí použít.
Špatný den tak bude spíš „měkkým“ streamovacím dárkem předtím, než Netflix pod stromeček uloží Další (ne)zdary Cliffa Boothe od Davida Finchera, které předtím absolvují kinouvedení v IMAXu. Netflix vytahuje podobně nenáročné sváteční premiéry každoročně, přičemž akčnější Cameron Diaz tentokrát střídá zejména vztahové útrapy Lindsay Lohan. Dáte jí šanci?
Zdroj: Netflix Tudum