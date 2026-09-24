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Naše dobrodružná cesta do Mikulášovic

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Jsem soutěživý typ. Odjakživa se ráda zúčastnuji různých soutěží. Dřív to byly hlavně křížovky, poslední dobou zasílám fotografie do různých fotosoutěží. Když na mě na facebooku "vyskočila" fotosoutěž "Děti a zvířata", kterou pořádali Mladí chovatelé z Mikulášovic, začala jsem v archivu hledat vhodné fotografie. Vůbec mě nazajímalo, kde toto místo leží.
Naše dobrodružná cesta do Mikulášovic

Naše dobrodružná cesta do Mikulášovic

Zdroj: Pohled na Lužické Hory
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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