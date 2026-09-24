Reklama
6 min
Lobkowicz o Pavlovi v New Yorku: Ne křikem. Přítomností, důvěryhodností a jasným slovemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jiří Lobkowicz ocenil vystoupení prezidenta Petra Pavla v New Yorku i způsob, jakým tam…
Prezident Petr Pavel na pracovní cestě v USA, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem
Zdroj:
Reklama
Pět let bez růstu platů politiků. Sněmovna podpořila koaliční návrh, opozice však odmítla rychlé schválení
Pět let bez růstu platů prezidenta, poslanců, senátorů a členů vlády chtěla koalice prosadit…
Benda: Řítí se na nás rozpočtový armagedon
Marek Benda se ve Sněmovně pustil do Babišovy vlády kvůli veřejným financím a její…
Jakob: Nepřítomná paní ministryně financí, ptám se Vás, kterých mandatorních výdajů se úspory dotknou? Budou to důchody?
Jan Jakob se ve Sněmovně pustil do Babišovy vlády přes místo, kde politické sliby…
Rakušan: Babiš ignoruje bezpečnostní hrozby. Místo nich vláda před volbami řeší platy politiků
Vít Rakušan se ve Sněmovně tvrdě pustil do Andreje Babiše a jeho vlády za…
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- Vetřelce uzamkl obyvatel domu na balkoně. Jeho cesta za svobodou policii překvapila
- Zkontroluj si ovoce. Kampaň studentů designu upozorňuje na prevenci rakoviny varlat
- Vltavu z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než loni
- Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulice
Ostrava chce v Nové Vsi vybudovat zázemí pro fotbalisty za 120 milionů
Ostravská Drbna
dnes, 16:47
2 min
Lobkowicz o Pavlovi v New Yorku: Ne křikem. Přítomností, důvěryhodností a jasným slovem
Inregion.cz
dnes, 16:44
6 min
Sněmovna podpořila změnu v penzijním spoření, mladí dostanou od státu víc
HN.cz
dnes, 16:44
Ničitel volebních kostek se přihlásil policii. Myslel, že jde o nelegální reklamu
Pražská Drbna
dnes, 16:40
1 min
České útočné vrtulníky na horké hranici. Jen pár kilometrů od Rusů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:35
Reklama
Cesta ke svobodě římského otroka nebyla snadná, ani poté však nebyla svoboda absolutní
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
4 min
Meteorologové určili datum, kdy napadne první sníh. Letos přijde mimořádně brzo
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Bizarnosti v Ano, šéfe napříč roky: Kluk s kamením, řetízek v hrníčku i zásah policie
BetterLife
dnes, 16:26
2 min
Manželka Schumachera promluvila: Po Sennově smrti se sesypal, v poště nacházel kalhotky
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:26
Popraskané potiskové tričko nepatří do koše. Přípravek za pár korun z koupelny vrátí grafiku do stavu, kdy se dá zase nosit
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:26
4 min
Reklama
Vařené uzené maso s kysaným zelím a bramborovým knedlíkem je sázka na jistotu pro milovníky české kuchyně
Cooky.cz
dnes, 16:20
4 min
Test ukázal, jestli Xiaomi 15T Pro fotí jako luxusní značka, nebo je to jen nálepka. Leica za zlomek ceny fotoaparátu
Mobify.cz
dnes, 16:16
4 min
Za dva týdny oslaví 95 let, internet ho ale už stihl hospitalizovat. Jiří Suchý odpověděl tak, že se fanoušci popadali za břicha
VIPživot.cz
dnes, 16:12
2 min
Vetřelce uzamkl obyvatel domu na balkoně. Jeho cesta za svobodou policii překvapila
Plzeňská Drbna
dnes, 16:06
1 min
Tragická nehoda na dálnici D4. Auto vjelo na svodidla, jeden mrtvý
ČR nehody
dnes, 16:05
1 min
Reklama
Zkontroluj si ovoce. Kampaň studentů designu upozorňuje na prevenci rakoviny varlat
Plzeňská Drbna
dnes, 16:05
2 min
Lukašenko omilostnil 15 vězňů, podle lidskoprávní organizace je 13 z nich politických
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:01
Pod Golden Gate začaly umírat velryby šedé. Úžina funguje jako trychtýř pro lodě i kytovce, pětina návštěvníků tam zahyne
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
4 min
Pojišťovny od 1. října mění pravidla. Nově dostanete až 2000 Kč na antikoncepci i autoškolu
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
2 min
Vltavu z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo více lodí než loni
Budějcká Drbna
dnes, 15:57
1 min
Reklama
„V kavárně je přece neplynovali.“ Britská turistka šokovala svou kritikou Osvětimi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:52
Výsledky FP2 VC Ázerbájdžánu: Mercedes opět dominoval
SvětFormule.cz
dnes, 15:43
3 min
Wi-Fi v jednom pokoji sotva funguje, router přitom není daleko. Problém může být v místě, kam ho lidé běžně dávají
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:37
2 min
Fotíte jednu věc několikrát a mobil se pomalu plní. Skrytá funkce umí podobné snímky najít za vás
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:33
2 min
Mobil se přes noc vybíjí, i když na něj nesáhnete. Viníkem může být nenápadné nastavení na pozadí
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:29
2 min
Reklama
Poslední uzavírka průtahu. O prodlouženém víkendu se zavře Žižkova ulice
Jihlavská Drbna
dnes, 15:28
1 min
Schillerová zve občany proletět se po ministerstvu. K čarodějnické pohádce chybí jen koště
Inregion.cz
dnes, 15:21
3 min
Noční poplach v oblíbeném řeckém přístavu. Z hotelu muselo být evakuováno 70 lidí
Trendy svět
dnes, 15:20
1 min
Letadlu Ryanairu po třech nezdařených přistáních téměř došlo palivo. Od katastrofy je dělily minuty
Trendy svět
dnes, 15:18
2 min
Dýně, kozí sýr a med: Slaný koláč z listového těsta, který zaujme kombinací chutí
Kapitalio
dnes, 15:18
3 min
Reklama
Oblíbenou část Chorvatska zahalil hustý kouř. Lidem přišlo nouzové varování, naměřili osminásobné hodnoty
Trendy svět
dnes, 15:15
2 min
Co se s tvým tělem děje, když celý den zatínáš čelist a vůbec o tom nevíš
Poudree.cz
dnes, 15:15
3 min
Na Slovensku se od září změnila pravidla pro auta. Češi by měli zbystřit, nový režim může přijít draho
Byznys trendy
dnes, 15:14
2 min
Babiš musí ve sporu se Seznam.cz doložit soudu pravdivost svých tvrzení
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:12
Windows 11 tiše dostal skvělý nástroj na přenos dat mezi počítači. Teď ho ruší, aby vás dotlačil ke cloudu
Mobify.cz
dnes, 15:09
5 min
Reklama
Což takhle otrávit mnicha? Jméno růže před 40 lety zachránilo kariéru Seana Conneryho
Kinobox.cz
dnes, 15:05
10 min
Voňavý jablečný dezert, který zvládnete i ve chvíli, když na dlouhé pečení není čas
Cooky.cz
dnes, 15:05
4 min
Chytrý zlepšovák pro život: Téma pro osmáky a deváťáky v soutěži Business Talent
Liberecká Drbna
dnes, 15:04
2 min
Inspekce uzavřela vyšetřování vlakové nehody u Zlivi, zavinil ji strojvedoucí
Budějcká Drbna
dnes, 15:03
1 min
Osmá porážka v řadě, přesto na účtu přistálo 7,5 milionu. White na Tuivasu nezanevřel
MMAMAG.cz
dnes, 15:02
1 min
Reklama
Reklama
Armáda si nepřebírá nová děla. Zbrojaři je musí hromadit na Ostravsku
„V kavárně je přece neplynovali.“ Britská turistka šokovala svou kritikou Osvětimi
Od paneláku v Havířově k výhledu na Notre-Dame. Takhle dnes bydlí Simona Krainová
Tsewang Paljor: Muž, kterého svět 30 let znal jako Green Boots. Dnes se ukazuje, že za nejslavnějším tělem na Everestu je možná zcela jiný příběh
KVÍZ: Tohle měla doma každá babička. Dnes už málokdo pozná, k čemu věci sloužily
Reklama
Reklama