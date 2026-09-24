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Lobkowicz o Pavlovi v New Yorku: Ne křikem. Přítomností, důvěryhodností a jasným slovem

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Jiří Lobkowicz ocenil vystoupení prezidenta Petra Pavla v New Yorku i způsob, jakým tam…
Prezident Petr Pavel na pracovní cestě v USA, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem

Prezident Petr Pavel na pracovní cestě v USA, FOTO: KPR, Tomáš Fongus/ se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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