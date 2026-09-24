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Polský brankář Juventusu si na tréninku zpřetrhal vazy v koleně. Čeká ho sedm měsíců bez fotbalu

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Kamil Grabara si při tréninku Juventusu přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni. Turínský klub přišel o brankářskou jedničku ve chvíli, kdy o polském gólmanovi teprve sbíral ostrá data.
Polský brankář Juventusu si na tréninku zpřetrhal vazy v koleně. Čeká ho sedm měsíců bez fotbalu

Polský brankář Juventusu si na tréninku zpřetrhal vazy v koleně. Čeká ho sedm měsíců bez fotbalu

Zdroj: Juventus FC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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