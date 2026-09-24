Polský brankář Juventusu si na tréninku zpřetrhal vazy v koleně. Čeká ho sedm měsíců bez fotbalu

Dva dny po debutu snů přišla rána
17. září 2026 stál Kamil Grabara poprvé v základní sestavě Juventusu. Evropská liga, zápas s NEC, a polský brankář při něm zapsal asistenci u úvodního gólu, podle klubových statistik nejrychlejší asistenci debutanta v dresu Juve za posledních deset sezon. O čtyřicet osm hodin později, v sobotu 19. září, odkulhal z odpoledního tréninku. Oficiální lékařský bulletin potvrdil diagnózu: přetržený přední zkřížený vaz v pravém koleni.
Juventus zatím nezveřejnil přesný termín návratu. Oznámil jen plán ortopedických konzultací. Mediální odhady mluví o sedmi měsících, jenže odborná data říkají něco jiného.
Co říkají čísla o návratu po zranění předního zkříženého vazu
Sedm měsíců zní jako konkrétní termín, ale není to klubové stanovisko, je to spodní, optimistická hrana. Dvě čerstvé metaanalýzy publikované letos v odborných časopisech pracují s odlišnými průměry:
- Systematická review v BMC Musculoskeletal Disorders uvádí u profesionálních fotbalistů průměrný návrat za 261 dní, tedy přibližně 8,7 měsíce.
- Druhá metaanalýza v Knee Surgery & Sports Traumatology počítá s průměrem 9,1 měsíce a dodává, že na předchozí výkonnostní úroveň se vrací jen asi 60 % hráčů. Riziko druhého zranění předního zkříženého vazu se pohybuje kolem 15–18 %.
Sezona Serie A 2026/27 končí 30. května 2027. Pokud by Grabara sledoval optimistický scénář sedmi měsíců od zranění, teoretický návrat vychází na druhou polovinu dubna. Při realistickém průměru 8–9 měsíců se ale dostáváme na přelom května a června, tedy na samou hranu sezony, nebo už za ni. O drtivou většinu ročníku přijde tak jako tak.
Rána do hloubky, ne do základu
Tady je klíčové rozlišení. Juventus nepřišel o jasnou ligovou jedničku. V Serii A chytal od začátku sezony Guglielmo Vicario, Grabara seděl na lavičce. Polák dostal prostor v evropské rotaci, právě ten jeden zápas s NEC.
Den po zranění nastoupil Juventus proti Atalantě. Vicario v bráně, za ním na lavičce už jen Carlo Pinsoglio a mladý Radu. Výsledek? Výhra 2:0, žádná katastrofa. Problém ale není dnešek. Problém je struktura: Juventus má na klíčovém postu jednoho použitelného seniorského brankáře a za ním prázdno.
Grabara přišel do Turína teprve 25. srpna 2026 na hostování z Wolfsburgu. Součástí dohody je opce na trvalý přestup za 11,5 milionu eur. Juventus si ho měl celou sezonu testovat v ostrém provozu, sbírat data pro rozhodnutí, zda opci aktivovat. Místo toho má tři týdny starého hráče na operačním stole a nula ligových minut k vyhodnocení.
Neto jako nouzová záplata
Podle Sky Sport Italia je hlavním kandidátem na zaplnění díry Neto, sedmatřicetiletý Brazilec, který je od června bez smlouvy po rozvázání kontraktu s Botafogem. K 23. září 2026 nejde o hotový podpis, ale o hlavní variantu, kterou klub řeší.
Proč zrovna on? Po zavření přestupového okna dává smysl volný hráč, který neklade vysoké platové nároky a akceptuje roli zálohy. Neto navíc Juventus zná zevnitř. Při prvním angažmá v letech 2015–2017 odchytal kompletní vítězná tažení za Coppa Italia ve dvou sezonách po sobě, v osmi ligových startech neprohrál ani jednou a při odchodu do Valencie ho klub popsal jako spolehlivého člena kabiny. Zkušenost a znalost prostředí, přesně to, co Juventus teď potřebuje rychle a levně.
Srovnání s Grabarou je ale generační. Neto je veterán na konci kariéry, Grabara přišel po 63 bundesligových startech za Wolfsburg jako perspektivní investice. Krátkodobě Neto řeší problém. Dlouhodobě ne.
Co to znamená pro Grabaru i pro Polsko
Zranění dopadá i za hranice Turína. Grabara je součástí reprezentačního okruhu Polska, v březnovém play-off o MS 2026 nastoupil ve dvou zápasech. Podzimní program Ligy národů 2026/27, zápasy s Bosnou a Hercegovinou, Švédskem a Rumunskem mezi zářím a listopadem, už bez něj proběhne.
A pak je tu otázka budoucnosti v Juventusu. Hostování běží do 30. června 2027. Pokud se Grabara vrátí až na samém konci sezony, klub bude rozhodovat o opci za 11,5 milionu eur prakticky naslepo, bez dostatečného vzorku ostrých minut a s rizikem, že výkonnostní strop po rekonstrukci předního zkříženého vazu bývá nižší. Vicario mezitím sbírá ligové starty a upevňuje pozici jedničky.
Grabara odkulhal z tréninku dva dny po nejlepším momentu své krátké turínské kariéry. Teď ho čeká ten nejtěžší, měsíce rehabilitace s vědomím, že hodiny na jeho hostování tikají dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle