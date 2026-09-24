Samsung Galaxy S27 Pro a Ultra pozitivně překvapí. Větší baterie a superrychlé nabíjení není všechno

Čínský regulátor 3C v září 2026 zaregistroval dva dosud neoznámené modely Samsungu, SM-S957 a SM-S958, s nabíjecím profilem 20 V / 3 A, tedy s podporou až 60 W po kabelu. Podle
Android Authority, který záznamy jako první zpracoval, jde o Galaxy S27 Pro s jmenovitou kapacitou baterie 5 087 mAh a Galaxy S27 Ultra s 5 534 mAh. To jsou čísla, která v kontextu dosavadní konzervativní politiky Samsungu překvapí. Jenže skutečně zajímavý posun se odehrává jinde, na displeji. Oborové reporty z korejského ETNews spojují oba vyšší modely s novou OLED materiálovou sadou M16, technologií Flex Magic Pixel pro přepínatelné soukromí a konstrukcí COE, která slibuje vyšší jas, nižší spotřebu a delší životnost panelu. Baterie a nabíjení jsou sice viditelné na první pohled, ale právě displej může být tím, co z Pro a Ultra udělá skutečně odlišné telefony. Baterie rostou, ale čísla je třeba číst pozorně
U Galaxy S27 Ultra představuje jmenovitých 5 534 mAh zhruba čtrnáctiprocentní nárůst oproti Galaxy S26 Ultra, který Samsung oficiálně uvádí s 5 000 mAh typické kapacity při jmenovité hodnotě 4 855 mAh. Právě tady je důležitý detail: Samsung na krabicích a v marketingu tradičně pracuje s typickou kapacitou, která bývá vyšší než jmenovitá. Pokud se tento způsob označování zachová i u S27, mohla by se typická kapacita S27 Ultra pohybovat kolem 5 700 mAh a u S27 Pro kolem 5 200 mAh. Jde ale o odhad, nikoli o oficiálně potvrzené hodnoty.
Pro kontext: Galaxy S26 Ultra držel 5 000 mAh několik generací prakticky beze změny. Teprve teď Samsung poprvé viditelně přidává. U modelu Pro je situace ještě zajímavější, protože řada S26 žádný samostatný „Pro“ neměla. Podle
ETNews Samsung u S27 rozšiřuje portfolio ze tří na čtyři modely a Pro se stává 6,47″ mezistupněm mezi běžnými verzemi a Ultra. Šedesátiwattové nabíjení a větší baterie jsou přesně to, čím ho Samsung potřebuje od levnějších sourozenců odlišit; základní S27 a S27 Plus mají podle dřívějších záznamů 3C zůstat na 25 a 45 W. 60 W u Samsungu: revoluce, nebo dorovnání?
Buďme féroví k číslům. Šedesát wattů po kabelu není v androidím světě žádný rekord; čínská konkurence běžně nabízí 100 i 120 W. Samsung tu spíš dorovnává očekávání, která zákazníci prémiových telefonů za 40 tisíc korun mohou mít. U modelu Ultra navíc nejde o novinku: Galaxy S26 Ultra už 60W kabelové nabíjení oficiálně zvládá a Samsung uvádí, že za přibližně 30 minut doplní až 75 % kapacity.
Praktický dopad 60 W je proto největší u nového modelu Pro, kde jde o skok z dosavadních 45 W. U Ultra větší baterie při stejném nabíjecím stropu znamená, že se celková doba nabíjení nemusí výrazně zkrátit; spíš může zůstat podobná, jen s vyšší výslednou kapacitou. Papírový rozdíl mezi základním S27 (25 W) a vrcholnými modely (60 W) je 2,4násobný. V praxi ale samotný příkon neznamená stejně velký rozdíl v rychlosti nabíjení, protože výkon se v průběhu nabíjení mění a závisí také na kapacitě baterie a teplotě.
Displej jako tichý tahák celé generace
A tady přichází to, co je v celém příběhu nejpodstatnější. Korejský oborový server ETNews v září 2026 uvedl, že Galaxy S27 Pro i Ultra mají dostat OLED panely s materiálovou sadou M16, kterou Samsung Display vyvíjí jako nástupce současné generace. Co to znamená v praxi?
Vyšší jas: Oficiální komunikace Samsung Display k nejnovější 6,9″ OLED generaci mluví o 2 800 nitech v režimu vysokého jasu a až 10 000 nitech při 1% pokrytí obrazovky. Nižší spotřeba: Přibližně o 30 % méně energie oproti srovnatelnému panelu s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 165 Hz. Tenčí konstrukce: Technologie LEAD umožňuje až o 20 % tenčí panel bez ztráty výkonu. Přepínatelné soukromí: Flex Magic Pixel dokáže omezit čitelnost displeje z bočního úhlu bez nutnosti externí fólie; funkce, kterou Samsung Display prezentuje jako integrovanou součást panelu.
Dosud byl privacy displej výhradou modelu Ultra. Podle ETNews ho Samsung u řady S27 rozšíří i na Pro. To je podle všeho klíčový signál: Samsung staví Pro a Ultra jako displejově i bateriově nadřazenou dvojici, zatímco základní modely zůstávají funkčně konzervativnější.
Jak si S27 Ultra stojí vedle konkurence
Srovnání s rivaly ukazuje, že Samsung může papírově vést v kapacitě, ale ne nutně ve všem ostatním.
Parametr Galaxy S27 Ultra (únik) Pixel 11 Pro XL iPhone 18 Pro Max Baterie (jmenovitá) 5 534 mAh 5 000 mAh Apple neuvádí Baterie (typická, odhad) ~5 700 mAh 5 115 mAh Apple neuvádí Kabelové nabíjení 60 W 45 W 60 W (adaptér) Výdrž (oficiální) zatím neznámá zatím neznámá až 36 h videa
Proti Pixelu 11 Pro XL má S27 Ultra podle úniku o více než 500 mAh větší akumulátor. U iPhonu 18 Pro Max je fér srovnávat spíš výdrž než mAh; Apple uvádí až 24 hodin běžného použití a 50 % kapacity za přibližně 15 minut s kompatibilním adaptérem. Samsung bude muset odpovědět reálnými čísly výdrže, ne jen kapacitou.
Kdy a za kolik v Česku
Oficiální datum představení Galaxy S27 Samsung zatím nezveřejnil. Historický vzorec ale napovídá: Galaxy S25 byl oznámen 23. ledna 2025, Galaxy S26 pak 25. února 2026 s českým startem prodeje 11. března 2026. Realistické okno pro S27 je tedy první čtvrtletí 2027, pravděpodobně konec ledna až únor.
Ceny zatím uniklé nejsou. Nejbližší kotvou je český ceník Galaxy S26 Ultra, který startuje na 35 699 Kč a v nejvyšší paměťové variantě stojí 47 999 Kč. U modelu Pro zatím chybí jakákoli cenová reference; Samsung ho bude muset zasadit mezi S27 Plus a Ultra, což naznačuje pásmo někde mezi 30 a 40 tisíci korun. Šedesátiwattový nabíjecí ekosystém Samsung v Česku už oficiálně prodává, takže omezení rychlosti pro evropský trh se podle dosavadních signálů nečeká.
Největší posun řady S27 nakonec nemusí být v jednom čísle na specifikačním listu, ale v tom, jak Samsung poprvé jasně odděluje prémiovou dvojici Pro a Ultra od zbytku řady, a to baterií, nabíjením i displejem najednou. Právě ten součet dělá z úniku víc než jen další iteraci.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman