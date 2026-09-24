Skuhravý se po postupu Baníku neradoval. Vaří se ve mně strašně moc věcí, řekl a naznačil změny v kádru

„Vaří se ve mně,“ řekl do kamer. Ne kvůli výsledku. Kvůli tomu, jak k němu jeho mužstvo došlo, bez pohybu, bez odvahy, bez vášně. Proti druholigovému soupeři. Skuhravý přitom nepřišel do Ostravy hasit požár. Když ho klub 10. června představil jako nového hlavního trenéra s víceletou smlouvou, mluvilo se o projektu, čase, podpoře. Ještě na konci srpna po výhře 1:0 nad Olomoucí říkal, že věří v posun mužstva. Olomouc tehdy Baník označila za velmi agresivní tým. O necelý měsíc později stojí tentýž trenér u mikrofonu a říká, že se takhle ligový fotbal hrát nedá.
Tři týdny, jeden bod, žádná výhra
Čísla vysvětlují frustraci líp než jakákoli citace. Po prvních pěti ligových kolech měl Baník devět bodů: výhry ve Zlíně, doma s Artisem i Olomoucí, k tomu dvě porážky se Slavií a v Hradci. Solidní rozjezd. Pak přišel září.
- 6. kolo: 0:4 v Mladé Boleslavi
- 7. kolo: 0:3 v Jablonci
- 8. kolo: 1:2 doma s Pardubicemi
- 9. kolo: 2:2 na Slovácku
Jeden bod ze čtyř zápasů, skóre 3:11. A navrch pohárový postup přes druholigové Kladno až v prodloužení. Baník je po devíti kolech jedenáctý s deseti body a skóre 7:17. Přitom sportovní ředitel Luděk Mikloško v červenci na tiskové konferenci řekl jasně: „Chceme do horní poloviny, to je minimum.“
Diagnóza z kabiny: chybí vášeň, ne systém
Klíčové na Skuhravého výbuchu je, kam míří. Neříká „neumíme systém“ ani „nemáme kvalitu“. Říká něco horšího: tým nedokáže přenést tréninkovou energii do zápasu. V tréninku prý mužstvo vypadá agresivně, pohyblivě. V soutěži se bojí hrát.
Po Kladně to rozvedl do detailu: chybí vášeň, herní sebevědomí, zodpovědnost při bránění kolem vlastního vápna. Způsob, jakým jeho hráči bránili v Kladně, označil za „směšně neagresivní a dětský“. Přitom ještě po remíze na Slovácku o čtyři dny dříve tvrdil, že bod může zvednout sebevědomí. Nezvednul.
Tenhle kontrast je podstatný. Nejde o jednorázový výbuch po jednom slabém pohárovém večeru. Jde o kumulaci tří týdnů, během kterých se rozpadlo všechno, co Baník na startu sezony budoval.
Ruská ruleta s kádrem
Skuhravý nikoho nejmenoval. Ale mechanismus popsal otevřeně: po zhruba třetině soutěže podle něj každý hráč dostal příležitost ukázat se. Někdo si o místo řekl silněji, někdo slaběji. A podle toho teď bude s kádrem pracovat. Sám to přirovnal k „ruské ruletě“, ne jako náhodný řez, spíš jako kombinaci různě silných zásahů do minutáže, hierarchie a složení základní jedenáctky.
Reprezentační pauza mu k tomu dává prostor i alibi. Část kádru bude mimo: na srazy odjeli Artur Musák, Dantaye Gilbert, Jiří Míček a Vít Škrkoň, po poháru se měli připojit Rhodri Smith a Abdullahi Bewene. K tomu zůstává nejasný zdravotní stav Jiřího Bouly, který v Kladně ucítil křupnutí v kotníku. Skuhravý po zápase doufal „jen“ ve výron, přesná diagnóza ale zveřejněna nebyla.
Co přijde po pauze
Nejbližší ligový zápas hraje Baník v sobotu 10. října na hřišti Bohemians. Do té doby má Skuhravý čas na to, co veřejně avizoval: interní audit. Ne přestupový, ne personální ve smyslu odchodů. Pracovní. Kdo dostane roli, kdo ji ztratí, kdo se posune v pořadí.
Podle nás je tohle moment, který sezonu Baníku buď zlomí, nebo definitivně pošle do šedého středu tabulky. Skuhravý poprvé tak otevřeně spojil herní propad s absencí základních vlastností: vášně, odvahy, sebevědomí. To není kritika taktiky. To je kritika charakteru.
Poslední ligový zápas před pauzou skončil remízou na Slovácku. Příští začne na Bohemians. Mezi tím leží dva týdny, během kterých se v Ostravě rozhodne víc než za celý dosavadní podzim.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle