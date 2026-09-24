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Cesta ke svobodě římského otroka nebyla snadná, ani poté však nebyla svoboda absolutní

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V Římě žilo třikrát více otroků než svobodných občanů. Většina z nich žila v zoufalých podmínkách. Získání svobody proto bylo snem snad každého z nich. Cesta k ní nebyla snadná a zadařilo se jen málokomu. Nabytá svoboda však nebyla bez omezení.
Cesta ke svobodě římského otroka nebyla snadná, ani poté však nebyla svoboda absolutní

Cesta ke svobodě římského otroka nebyla snadná, ani poté však nebyla svoboda absolutní

Zdroj: Public domain, Wikimedia commons
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