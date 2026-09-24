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Sanace po havárii s benzenem na Přerovsku nabírá zpoždění, tendr řeší úřad

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Několikatýdenní zpoždění nabraly sanační práce po loňské havárii vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Jeden z neúspěšných uchazečů o mnohasetmilionovou zakázku se proti výsledkům tendru odvolal k antimonopolnímu úřadu.
Sanace po havárii s benzenem na Přerovsku nabírá zpoždění, tendr řeší úřad

Sanace po havárii s benzenem na Přerovsku nabírá zpoždění, tendr řeší úřad

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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