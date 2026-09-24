ČSSZ varuje před zákeřným podvodem: Zneužili nás. Na tuto zprávu nereagujte, nebo vám vybílí účty

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje na novou vlnu phishingových útoků. Podvodníci rozesílají textové zprávy, ve kterých tvrdí, že příjemce má evidovaný dluh na sociálním pojištění. Cílem útočníků je vylákat citlivé údaje a získat přístup k bankovním účtům obětí.
Jak podvodná SMS vypadá
Útočníci vsadili na nepozornost a vytvořili zprávu, která na první pohled může působit jako oficiální sdělení úřadu. Text konkrétně zní: „Dobrý den, při kontrole evidence sociálního pojištění byl u Vás zjištěn evidovaný nedoplatek. Info zde: eportal-cssz-cz.casa."
Doména vypadá důvěryhodně, avšak pozorného příjemce by měla zarazit přípona .casa. Ta nemá se skutečným úřadem nic společného, odkaz je falešný. „Jedná se o podvodnou zprávu, jejímž cílem může být získání osobních, přihlašovacích nebo platebních údajů“, varuje ČSSZ.
Falešné stránky, na které SMS odkazuje, nejčastěji napodobují přihlašovací rozhraní Identity občana a Bankovní identity (BankID). Podvodníci tak z obětí vylákají přihlašovací údaje přímo na svých stránkách.
Úřad nikdy neposílá SMS s odkazy na platby
ČSSZ dlouhodobě upozorňuje na základní pravidlo: úřad svým klientům nikdy nerozesílá textové zprávy s aktivními internetovými odkazy na platby, nedoplatky ani výzvy k přihlášení do bankovnictví. Jakákoliv podobná SMS je automaticky podvodná.
Informace o pojištění a službách je bezpečné ověřovat výhradně na certifikovaných adresách:
- Web ČSSZ: cssz.gov.cz
- ePortál ČSSZ: eportal.cssz.cz
Oficiální web úřadu byl v rámci sjednocování státní správy přesunut na doménu cssz.gov.cz. Původní adresa cssz.cz na ni automaticky přesměrovává.
Co dělat, když vám SMS dorazí
Pokud obdržíte podezřelou zprávu, nejlepší obranou je vůbec nereagovat a odkaz neotevírat. Rozhodně skrze podobné stránky nevyplňujte žádná osobní data ani přihlašovací údaje.
Pokud jste již na podvod naletěli a zadali své údaje, je nutná okamžitá reakce. „Neprodleně kontaktujte svou banku a postupujte podle jejích pokynů. V případě podezření na podvod kontaktujte také Policii České republiky“, doporučuje úřad ve svém varování.
Banka může zablokovat účet a zabránit tak neoprávněným transakcím. Policie pak zahájí vyšetřování a pomůže s dalšími kroky k ochraně vašich financí.
Zdroje článku: cssz.gov.cz, e15.cz, finance.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková