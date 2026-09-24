Ve Zbrojovce skončil asistent trenéra kvůli zdraví. Klub na jeho místo přivedl bývalého kouče ligového rivala

Dne 23. září 2026 vydala Zbrojovka dvě tiskovky v rozmezí několika hodin. První oznamovala konec asistenta trenéra Jiřího Saňáka, druhá příchod jeho náhrady, padesátiletého Bronislava Červenky, který ještě v první polovině září vedl jako hlavní kouč zlínský A-tým. Pro brněnský klub, který se po postupu drží v horní polovině prvoligové tabulky, šlo o chirurgický zásah do fungujícího organismu. Ne o revoluci na lavičce.
Dva měsíce nejistoty
První signál přišel už 31. července 2026, kdy klub oznámil, že Saňák ze zdravotních důvodů vynechá nejbližší utkání v Plzni. Konkrétní diagnózu Zbrojovka nezveřejnila tehdy ani později. Osmačtyřicetiletý asistent, který do Brna přišel v dubnu 2025 společně s Martinem Svědíkem, nakonec na lavičce odpracoval 52 soutěžních zápasů, od dna druhé ligy přes postup až po solidně rozjetou nováčkovskou sezonu v Chance Lize.
Když 23. září přišlo oficiální rozloučení, Saňák mluvil o potřebě „krátkého zastavení, získání odstupu a načerpání nové energie”. Jestli jde o dočasnou pauzu, nebo definitivní odchod z profese, z jeho slov nelze jednoznačně vyčíst. Klub mu poděkoval, ale prognózu nekomentoval.
Proč právě Červenka
Svědík při představení nového asistenta popsal velmi konkrétní zadání: zkušenost s vedením ligového mužstva, schopnost zapadnout do stávajícího modelu práce a přínos pro standardní situace, defenzivu i ofenzivu. K tomu „charakterové nastavení” a ochota rychle se dohodnout.
Červenkův životopis tomuto profilu odpovídá bod po bodu:
- S Hanáckou Slavií Kroměříž v sezoně 2022/23 postoupil do druhé ligy.
- Zlín převzal v říjnu 2023 po sestupu a okamžitě ho vrátil do nejvyšší soutěže; postup si zajistil tři kola před koncem, za což byl zvolen trenérem Chance Národní Ligy.
- V následující prvoligové sezoně dovedl Zlín k záchraně na 12. místě.
- Zlín oznámil jeho konec 7. září 2026, tedy pouhých šestnáct dní před brněnským angažmá.
Dřívější přímou spolupráci Svědíka s Červenkou se z veřejných zdrojů nepodařilo doložit. Výběr ale nepůsobí jako nouzové řešení typu „koho jsme sehnali“. Spíš jako cílená volba z úzkého okruhu dostupných trenérů s odpovídajícím profilem.
Změna z pozice síly
Důležitý kontext: Zbrojovka vstupovala do personální rošády z horní poloviny tabulky. Po osmém kole a výhře nad Artisem byla čtvrtá, po prohře 0:2 v Mladé Boleslavi 19. září klesla na průběžné páté místo. Týden předtím postoupila přes Králův Dvůr 3:0 do další fáze MOL Cupu. Žádná sestupová panika, žádná série debakl.
Právě proto klub opakovaně zdůrazňuje kontinuitu. Svědík zůstává, herní model se nemění, Červenka má doplnit detaily, ne přepisovat koncepci. Pro fanoušky na tribunách by změna neměla být viditelná jako taktický obrat, spíš jako korekce v zákulisí.
Okno pro adaptaci
Červenka se k realizačnímu týmu oficiálně připojí 1. října. Další ligový zápas Zbrojovky je až 10. října doma proti Jablonci. Reprezentační pauza mu dává devět dní na seznámení s hráči, zaběhnutí do tréninkového procesu a sladění kompetencí se zbytkem štábu. Na poměry ligového provozu je to komfortní prostor.
Brno nehasí požár. Řeší výpadek klíčového člena realizačního týmu v momentě, kdy si to může dovolit řešit v klidu. Jestli Červenka do Svědíkova modelu skutečně zapadne, ukáže zápas s Jabloncem, a hlavně týdny po něm.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner