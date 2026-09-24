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Dvojnásobný vrah utekl v roce 1995 z vězení a změnil vzhled i otisky prstů. Nakonec ho zadrželi dva američtí turisté

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Odsouzený vrah využil chvilkové nepozornosti eskorty a zmizel ve služebním voze. Nejhledanější muž republiky unikal spravedlnosti dlouhých sedm měsíců.
Věžička věznice Pankrác

Věžička věznice Pankrác

Zdroj: FOTO:ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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