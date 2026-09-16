Atomová navigace jako budoucnost? Námořnictvo testuje

Satelitní navigace je přesná a dostupná, její slabý rádiový signál však lze ztratit, rušit nebo podvrhnout. Vojenské laboratoře proto zkoušejí senzory a hodiny založené na ultrachladných atomech. Zázračný kompas bez chyb ale zatím nevznikl.
Britské Královské námořnictvo v srpnu 2026 propojilo dvojici atomových hodin s vojenskými radary Giraffe 1X. Při experimentu záměrně simulovalo narušení běžných navigačních dat a sledovalo, zda si systém všimne nesouladu v časových údajích. Experimentální loď XV Patrick Blackett přitom sloužila jako jeden z uzlů zkušební sítě.
Podle
zprávy Royal Navy o srpnové zkoušce šlo o první známé nasazení dvojice britských hodin s ultrachladnými atomy při řešení konkrétního obranného problému. Nebyl to však kompletní kvantový kompas. Přesné hodiny samy o sobě lodi neprozradí, kde se nachází.
Pojem kvantová navigace totiž nezastupuje jediný přístroj. Patří pod něj atomové hodiny, mimořádně citlivé akcelerometry a gyroskopy, ale také senzory měřící zemské magnetické či gravitační pole. Společným cílem je omezit závislost na signálu přicházejícím z oběžné dráhy.
Československé opevnění nebylo v roce 1938 hotové. Plán sahal až do roku 1951 Satelity určují polohu, inerciální systém počítá cestu
Navigace GPS a dalších družicových systémů stojí na velmi přesném měření času. Přijímač porovnává signály z několika družic a z jejich zpoždění vypočítá svou polohu. Řešení je globální, rychlé a natolik levné, že se dostalo do telefonů, automobilů, letadel i lodí.
Signál, který dorazí z oběžné dráhy, je ale velmi slabý. Může ho zastínit budova, terén nebo voda. Silnější vysílač jej dokáže přehlušit a falešný signál se může pokusit přijímači vnutit nesprávnou polohu či čas.
Loď ani letadlo se při výpadku GPS okamžitě neztratí. K dispozici mají radar, mapy, klasické navigační postupy a především inerciální navigační systém. Ten vychází ze známé počáteční polohy a pomocí akcelerometrů a gyroskopů průběžně počítá další pohyb.
Problémem je postupné hromadění odchylek. Nepatrná chyba při měření zrychlení se promítne do vypočítané rychlosti a následně také do polohy. Čím déle systém pracuje bez vnější kontroly, tím větší může být rozdíl mezi vypočítaným a skutečným místem.
Stolní atomový interferometr používající ultrachladné atomy k mimořádně přesnému měření změn okolního prostředí. Ultrachladné atomy fungují jako přesné pravítko
Kvantový akcelerometr měří stejnou veličinu jako běžný elektronický senzor. Nepoužívá však pouze mechanickou součástku. Uvnitř vakuové komory pracuje s oblakem atomů ochlazených téměř k absolutní nule.
Atomy se za těchto podmínek začnou výrazněji projevovat také jako vlny. Soustava přesně řízených laserových pulzů jejich vlnové chování rozdělí a následně znovu spojí. Z výsledného interferenčního obrazce lze určit, jaké zrychlení na atomy působilo. Lasery tak vytvářejí jakési optické pravítko.
Imperial College London při popisu svého námořního prototypu vysvětluje, že naměřené zrychlení je nutné spojit s údaji o otáčení a se známou výchozí polohou. Teprve potom lze vypočítat, kam se plavidlo přesunulo. Ani kvantový senzor tedy nepozná svou polohu „z ničeho“. Jeho přínosem má být stabilnější měření s menším dlouhodobým driftem.
V roce 2023 se prototyp kvantového akcelerometru vydal na moře na palubě lodi XV Patrick Blackett. O rok později proběhly v Británii
letové zkoušky optických atomových hodin a systému s ultrachladnými atomy v upraveném letounu RJ100.
Šlo stále o části budoucího kvantového inerciálního systému, nikoliv o sériovou navigaci připravenou nahradit běžné GPS přijímače.
Atomové hodiny znají čas, nikoli adresu
Poloha bývá nejviditelnější částí navigace, stejně důležitý je ale přesný čas. Potřebují ho radary, komunikační sítě, energetická infrastruktura i systémy, které mají společně zpracovávat data z několika míst.
Atomové hodiny používají stabilní frekvenci přechodů mezi energetickými stavy atomů jako časovou referenci. Jejich přenosná varianta může zařízení udržet přesně synchronizovaná i bez časového údaje z družic.
Tank Maus vážil 188 tun. Porazily ho mosty, po kterých nemohl jet
Právě to prověřovala Royal Navy v roce 2026. Hodiny dodávaly čas radarové síti, zatímco experimentátoři napodobovali narušení běžných navigačních údajů. Zkouška ukázala význam jedné části budoucího systému. Neprokázala ale, že dvojice hodin dokáže sama navigovat loď.
Rozlišování jednotlivých technologií je podstatné. Atomové hodiny zajišťují čas, kvantový akcelerometr měří pohyb a kvantový magnetometr může porovnávat okolní magnetické pole s připravenou mapou. Označit všechny tyto přístroje za jeden „kvantový kompas“ je sice lákavé, ale technicky zavádějící.
Loď se k laboratornímu přístroji nechová šetrně
V laboratoři lze senzor postavit na stabilní základ, odstínit ho a udržovat kolem něj přesné podmínky. Na lodi se konstrukce chvěje, naklání a dostává rány od vln. Mění se teplota a v okolí pracují motory, generátory, radary i další zdroje elektromagnetického rušení.
Přístroj přitom potřebuje vakuum, stabilní lasery, citlivou optiku a řízené chlazení atomů. Vše musí odolat pohybu, vejít se do přijatelného prostoru a fungovat bez týmu fyziků, který by zařízení po každé plavbě znovu seřizoval.
Při zkouškách systému společnosti Aquark na palubě HMS Pursuer se podařilo udržet ultrachladné atomy během celého experimentu.
Royal Navy ovšem mezi potřebnými úpravami výslovně uvedla lepší magnetické stínění. Nevypuštěná družice GPS Block II-A vystavená v leteckém a kosmickém muzeu v San Diegu.
Další prototyp vyrazil v roce 2025 do Arktidy. Cílem bylo zjistit, co bude nutné změnit, aby senzor odolával otřesům a běžným podmínkám na moři. Také
zpráva z arktické zkoušky proto mluví o vývoji prototypu, nikoliv o zavedeném operačním systému. Kvantová navigace bude spíše pojistkou než náhradou GPS
Družicová navigace zůstává příliš užitečná na to, aby ji armády dobrovolně odložily. Nabízí přesnou polohu téměř kdekoliv na povrchu Země a přijímač může být velmi malý. Kvantové zařízení bude proti tomu ještě dlouho složitější a dražší.
Z dosavadních zkoušek lze usuzovat, že první praktické systémy budou hybridní. Budou porovnávat GPS, klasickou inerciální navigaci, kvantové senzory, radar a další dostupné údaje. Pokud se jeden zdroj začne výrazně lišit, systém jej může označit jako nespolehlivý.
Jak jsme psali v článku o
railgunu, na přesném údaji o poloze závisí i naváděná munice — a je jen tak dobrá jako signál, který jí říká, kam letět.
Stejná technologie může později pomoci také civilním letadlům, lodím, vlakům nebo infrastruktuře závislé na přesném času. Její vojenský význam však spočívá především v odolnosti. Kvantová navigace zřejmě družice nepošle do důchodu. Může ale zajistit, aby jejich náhlé odmlčení přestalo být tak vážným problémem.
Jak jsme psali v článku o
zaměřovači Norden, problém přesného zaměření řešila už druhá světová válka optickým přístrojem a formací letounů. Družicová a kvantová navigace je jen nejnovější kapitola téhož hledání. Zdroje fotografií default: Royal Navy/Wikimedia Open Government Licence v3.0 Atom_interferometer: Porter/Wikimedia CC BY-SA 2.0 Global_Positioning_System_satellite: Scott Ehardt/Wikimedia Public domain