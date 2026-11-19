Ranní směna, dlouhá řada průmyslových strojů a stále stejný šev. Tak vypadá den mnoha šiček v českých továrnách, mezi nimiž jsou i ženy z Ukrajiny. Na konci měsíce je zajímá hlavně částka na účtu. Rozdíly mezi výplatami jsou přitom velké. Na nejvyšší výdělky dosáhne jen menšina a o tom, kdo bere víc, rozhoduje především druh práce.
Jeden šev pořád dokola
Inzeráty na šičky v továrnách popisují podobný provoz. Výroba běží na pásu, takže každá šička dělá jednu operaci, třeba přišívá kapsy nebo zapošívá lemy, a výrobek vzniká postupně. Obvykle se pracuje na jednu ranní směnu. Část firem nezkušené uchazečky zaučí a některé v inzerátech rovnou počítají s cizinci.
Mzdu firmy často uvádějí jako rozpětí. Jeho horní hranici tvoří bonusy za výkon podle odvedené práce a placené přesčasy. Lépe placená místa chtějí praxi se strojovým šitím.
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Statistika výdělků podle profesí neuvádí, odkud zaměstnanec pochází, a proto z ní nevyčteme, kolik berou právě Ukrajinky. Zákon ale zaručuje, že u jednoho zaměstnavatele dostane Ukrajinka za stejnou práci stejně jako její česká kolegyně.
Data ISPV ministerstva práce za rok 2025 rozlišují švadleny a šičky obecně a obsluhu průmyslových šicích strojů. Medián znamená, že polovina lidí brala méně a polovina víc. Jde o hrubé měsíční mzdy v soukromé sféře:
Profese Medián Nejlépe placená desetina nad Švadleny, šičky, vyšívači 26 092 Kč 34 682 Kč Obsluha šicích a vyšívacích strojů 34 190 Kč 48 086 Kč Přečtěte si také: Na řemeslníky čekají Češi týdny. Úřad práce může na vyučení přidat až 50 000 Kč
Hranici zhruba 48 000 Kč tedy v roce 2025 přesahovala jen nejlépe placená desetina lidí u průmyslových šicích strojů. Typická šička u stroje brala kolem 34 000 Kč, v širší skupině švadlen a šiček to bylo kolem 26 000 Kč. V žebříčku nejhůře placených profesí, který z loňských dat ministerstva práce sestavil web e15, se švadleny objevily mezi posledními deseti.
Kde se berou peníze navíc
U strojního šití je vyšší typická mzda i hranice horní desetiny. Do hrubé mzdy se ve statistice u obou profesí počítají i bonusy, příplatky za přesčasy a směny a různé náhrady. U obsluhy šicích strojů přitom tvoří bonusy větší část výplaty než u švadlen. Kdo má praxi s průmyslovým strojem, dosáhne snáz na lépe placená místa.
Za stejnou práci stejná mzda
Podle § 110 zákoníku práce musí zaměstnavatel platit stejně za stejnou práci i za práci, která má stejnou hodnotu. Posuzuje se složitost, odpovědnost, namáhavost, pracovní podmínky a výkonnost. Podle § 16 nesmí firma v odměňování nikoho znevýhodnit mimo jiné kvůli národnosti, občanství nebo jazyku. Lidé s dočasnou ochranou tak pracují za stejných podmínek jako Češi.
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V celkových číslech přesto Ukrajinci vycházejí hůř. Podle dat ISPV za rok 2025 měli zaměstnanci s ukrajinským občanstvím v soukromé sféře medián hrubé měsíční mzdy 34 437 Kč, nejméně ze sledovaných občanství, Češi 43 632 Kč. Lidé z Ukrajiny častěji nastupují do oborů a profesí s nižšími mzdami. Celkový medián to stahuje dolů.
Výzkum Hlas Ukrajinců Centra pro výzkum veřejného mínění z listopadu 2024 ukázal, že uprchlíci z Ukrajiny tu častěji než doma obsluhují stroje nebo dělají pomocné práce. Mnozí z nich doma dělali odbornou práci, ke které se tu zatím nedostali. „Na začátku, když potřebujete vydělávat, vezmete jakoukoliv práci,“ uvedla v dubnu 2025 pro ČTK Kateřina Štěpánková, tehdy ředitelka sekce zaměstnanosti MPSV.
Minimální mzda a platné doklady
Minimální mzda je pro rok 2026 stanovena na 22 400 Kč měsíčně při 40hodinovém týdnu. Platí pro všechny zaměstnance soukromých firem včetně dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Pokud výdělek na minimum nedosáhne, třeba při úkolové mzdě a pomalejším tempu, musí zaměstnavatel rozdíl doplatit.
Přečtěte si také: Češi si oblíbili startovací powerbanky na auto. V zimě vás zachrání bez pomoci druhých Když šička při úkolové mzdě nedosáhne na minimální mzdu 22 400 Kč, musí jí zaměstnavatel rozdíl doplatit. Ilustrační foto. Zdroj: Centre for Ageing Better / Pexels.
Přesčasy a příplatky za noc, víkend, svátek nebo ztížené prostředí se do minima nezapočítávají a dostanete je navíc. Od 1. ledna 2027 se minimální mzda zvýší o 2 500 Kč na 24 900 Kč měsíčně.
Ukrajinky s dočasnou ochranou mají k práci volný přístup. Povolení k zaměstnání ani zaměstnaneckou či modrou kartu nepotřebují a zaměstnavatele smějí měnit. Lidé s vízem strpění povolení potřebují. Když dočasná ochrana skončí, zanikne i volný přístup k práci, proto se vyplatí hlídat její platnost a včas ji prodloužit.
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