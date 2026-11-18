Kdo v poslední době sháněl obkladače nebo instalatéra, ví, jak dlouho se dá čekat na volný termín. Leckoho přitom napadne, že by se řemeslu mohl věnovat sám. Pak ten nápad zavrhne, protože si výuční list představuje jako několik let v lavici učiliště. Dospělí přitom mají jinou cestu a úřad práce jim na ni může zaplatit kurz. Peníze ale nedává na ruku a nárok na ně nevzniká; zaplatí jen předem schválený a úspěšně dokončený kurz.
Výuční list lze získat po částech
Dospělý nemusí kvůli řemeslu znovu na denní studium. V Národní soustavě kvalifikací je každé povolání rozdělené na menší celky, kterým se říká profesní kvalifikace. Každou zakončí samostatná zkouška, po které člověk dostane osvědčení.
Instalatérství se například skládá z kvalifikace topenář a z kvalifikací pro rozvod vody a kanalizace a pro rozvod plynu a zařízení. Celá cesta pak vypadá takto:
Přečtěte si také: Kolik si vydělá Ukrajinka jako švadlena v české továrně? Může dosáhnout i na 48 000 Kč Zjistíte, z jakých profesních kvalifikací se vybrané povolání skládá. Absolvujete kurzy, složíte všechny zkoušky a posbíráte osvědčení. Požádáte ředitele školy s odpovídajícím oborem o závěrečnou zkoušku a on určí termín. Po úspěšné zkoušce získáte stupeň vzdělání s výučním listem.
Tuto možnost dává školský zákon, jen ne u oborů pro zdravotnická povolání. Ke zkoušce stačí základní vzdělání a žákem školy být nemusíte. Úřad práce hradí rekvalifikační kurz, závěrečnou zkoušku si pak domlouváte se školou sami. Neveřejná škola za ni smí chtít úplatu.
Strop na tři roky, platba rovnou zařízení
Podle zákona o zaměstnanosti ve znění platném k listopadu 2026 smí Úřad práce ČR za zvolený kurz zaplatit jednomu člověku nejvýš 50 000 Kč za tři po sobě jdoucí kalendářní roky. Tři roky běží ode dne, kdy poprvé nastoupíte do kurzu.
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Úřad pošle cenu kurzu přímo vzdělávacímu zařízení, a to až poté, co doložíte úspěšné absolvování. Strop nemusíte vyčerpat najednou. Když řemeslo skládáte z několika kvalifikací, můžete ho rozdělit mezi navazující kurzy, každý ale musí úřad zvlášť schválit.
Na úhradu přitom nemáte nárok. Úřad zvažuje, jestli má kurz smysl: kvalifikace je nově žádaná, zaměstnavatel vás vezme až s kurzem, nebo chcete podnikat a kurz k tomu potřebujete. Samotná evidence na úřadu nestačí.
O kurz smí požádat i zaměstnaní
Žádat mohou lidé bez práce, vedení jako uchazeči o zaměstnání. Stejnou možnost mají i ti, kdo pracují a chtějí změnit obor. Na úřadu se zaevidují jako zájemci o zaměstnání, což lze vyřídit i online.
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Na žádost myslete s předstihem. Když kurz najdete v Databázi rekvalifikací na portálu Jsem v kurzu, odešlete žádost odtud aspoň 30 dnů před zahájením výuky. Pokud volíte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci, musí ho mít úřad v ruce nejméně 14 pracovních dnů dopředu.
Kdy kurz zaplatíte sami
Než se do kurzu přihlásíte, počítejte s těmito pravidly:
Bez potvrzení úřadu vydaného ještě před začátkem kurzu podporu nedostanete, dodatečná žádost nepomůže. Částku, o kterou kurz zákonný strop přesáhne, doplácíte ze svého. Když kurz bez vážného důvodu nedokončíte, zaplatíte zařízení cenu nebo její poměrnou část. Při vážném důvodu poměrnou část uhradí úřad. Když po kurzu bez vážného důvodu odmítnete práci odpovídající nové kvalifikaci, musíte cenu kurzu úřadu vrátit. Proč úřady teď přejí řemeslům
Podle portálu JenPráce.cz schvalují úřady v roce 2026 kurzy přísněji. Lepší šanci mají technické a řemeslné obory, zdravotnictví a sociální služby. Kurz, u kterého není vidět, k jaké práci povede, má šanci menší.
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Poptávka po řemeslech je vidět. Agentura Ipsos zjistila v průzkumu pro společnost GasNet, zveřejněném v březnu 2025, že nedostatek řemeslníků vnímá drtivá většina dotázaných. Nejvíc ho poznají na rostoucích cenách a delším čekání. Obkladači i instalatéři mívají kalendáře plné na dlouho dopředu. Řada zkušených řemeslníků odchází do důchodu a část mladých i rodičů má o učňovské obory menší zájem.
Řemeslníků je málo a rekvalifikace do řemeslných oborů mají u úřadů práce lepší šanci na schválení. Ilustrační foto. Zdroj: Sergei Starostin / Pexels.
„Nejtěžší dnes často není sehnat řemeslníka, ale sehnat takového, který přijede ve slíbený termín,“ uvedl pro Seznam Zprávy Jiří Halbrštát, který v ManpowerGroup vede nábor a marketing.
První krok vede na úřad
Pokud o řemesle uvažujete, zajděte nejdřív na svou pobočku úřadu práce a ověřte si, jestli vám vybraný kurz schválí.
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Do kurzu nastupte až ve chvíli, kdy máte od úřadu potvrzení úhrady. Jinak ho platíte sami.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561, https://www.jenprace.cz/magazin/urad-prace-rozdava-az-50-000-kc-na-vzdelavaci-kurzy-vyuzijte-to-program-brzy-konci, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/konec-snadnych-penez-na-kurzy-urad-prace-zprisnil-pravidla-komu-da-50-tisic-1433497, https://www.mesec.cz/aktuality/premyslite-o-rekvalifikaci-poradime-co-vam-urady-prace-schvali/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-remeslniku-je-malo-krome-plnych-diaru-maji-i-vyssi-prijmy-310908, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2641014, https://energozrouti.cz/clanek/rekvalifikace-remesla-vyucni-list-bez-trileteho-studia-kariera, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/563710-v-cesku-je-nedostatek-remeslniku-na-nektere-odborniky-lide-cekaji-temer-rok, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/na-instalatera-lide-cekaji-i-mesice-zajem-o-obor-roste-8498, https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-371/report/kvalifikacni-standard, https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-372/report/kvalifikacni-standard, https://mpsv.gov.cz/up-cz/rekvalifikace1