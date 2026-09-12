Ani kmín, ani pivo: vepřová pečeně bude mít křupavou kůrčičku díky 1 surovině, kterou Bavoři přidávají odjakživa

Skoro každý, kdo někdy pekl vepřové s kůží, zná ten pocit zklamání. Maso je šťavnaté, vůně skvělá, ale kůrčička zůstane gumová a žvýkavá. V bavorských hospodách přitom praská pod zuby úplně samozřejmě. Kuchaři za hranicemi přitom nespoléhají na žádné drahé vychytávky. Vsázejí na jednu obyčejnou surovinu, kterou máte doma i vy.
Kmín a pivo se starají o chuť
Bavorská pečeně, doma zvaná Schweinsbraten, patří k nejznámějším jídlům jižního Německa. Ochucuje se hlavně kmínem, česnekem a majoránkou a k talíři neodmyslitelně patří pivo. Právě proto si spousta lidí myslí, že tajemství křupavé kůže se skrývá v koření nebo v pivní šťávě, kterou se maso podlévá.
Tyhle přísady ale dodávají hlavně vůni a typickou bavorskou chuť. O tom, jestli kůže nakonec zezlátne a zakřupe, rozhoduje něco úplně jiného. A je to malé překvapení, protože ta věc stojí pár korun a leží ve slánce na každém kuchyňském stole.
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Klíčem ke křupavé kůrčičce je obyčejná sůl. Chová se totiž jako houba na vodu. Když jí povrch kůže bohatě zasypete, postupně z něj vytáhne veškerou vlhkost a kůže vyschne. Suchá kůže se pak v horké troubě začne nadzvedávat, naskáčou na ní drobné bublinky a promění se v křehkou krustu.
Vydatné nasolení vytáhne z kůže vlhkost, díky čemuž se v horké troubě promění v křupavou krustu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vlhká kůže tenhle efekt nikdy neudělá. Zůstane tuhá a kožovitá, ať už maso pečete jakkoliv dlouho. Bavorští hospodští proto berou vydatné nasolení kůže jako úplně první a nejdůležitější krok celé přípravy. Ke chuti samotného masa přitom sůl na povrchu skoro nepřidá, svou práci odvede jen tam nahoře na kůži.
Nařízněte kůži a nechte ji přes noc odpočívat Než sůl nasypete, projeďte kůži pořádně nabroušeným nožem. Dělejte zářezy zhruba centimetr až dva od sebe, klidně do tvaru mřížky. Prořízněte kůži a tuk pod ní, samotného masa se ale nedotýkejte. Otvory, které tím vzniknou, při pečení odvádějí rozpuštěný tuk pryč a povrch se lépe propeče. Naříznutý kus pak posaďte na rošt, horní stranu vydatně posypte hrubou solí a uložte do lednice. Ideální je nechat maso odpočívat klidně přes noc, u větších kusů třeba i celý den. Chladný a suchý vzduch v lednici spolu se solí z povrchu vytáhne i poslední zbytky vlhkosti. Před vložením do trouby veškerou sůl z kůže odstraňte a povrch pořádně vytřete kuchyňskou utěrkou. Nesmí na něm zůstat ani stopa vlhkosti. Nakonec ji potřete tenkou vrstvou oleje. Vysoká teplota a suchý povrch dodělají zbytek Přečtěte si také: Klasické marinování masa jde stranou, Češi přebírají japonský postup, stačí 20 minut
Troubu si rozpalte pořádně, nejlíp na 200 až 220 stupňů. Maso pak pečte na roštu, pod který zasunete pekáč. Horko se tak dostane ke kůži ze všech stran a odkapávající šťáva stéká dolů, místo aby se držela kolem masa. Kůži během pečení nepodlévejte a nepolévejte ji výpekem. Každá kapka navíc na povrchu totiž křupavost spolehlivě pokazí.
Kůži hlídejte hlavně očima. Jakmile zezlátne a naskáčou na ní bublinky, máte vyhráno. Někteří kuchaři rozjedou pečení na nižší teplotě a přidají naplno až v posledních minutách, aby kůže naráz vyskočila dokřupava. Výsledek je vždycky stejný, krusta, která praská pod nožem i pod zuby.
Bavorská klasika se dá zvládnout i doma
Vepřová pečeně s dokonale křupavou kůží není žádná restaurační výsada. Když si pohlídáte suchý povrch a dopřejete masu dost času, hravě ji zvládnete i ve své troubě. Pro pravou bavorskou náladu ji podávejte s houskovým knedlíkem a dušeným zelím, jak se to za hranicemi dělá po generace.
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A šťávu, která během pečení skapala do pekáče, rozhodně nevylévejte. Svaříte z ní hustou tmavou omáčku, jakou v bavorských hospodách přelévají přes knedlík, a z nedělní pečeně je rázem kompletní oběd.
Zdroje: https://bbqpit.de/rezepte/perfekte-kruste-beim-schweinebraten/, https://www.mogntratzerl.de/bayerischer-krustenschweinebraten-rezept/, https://www.regionchodsko.cz/post/bavorsk%C3%A1-vep%C5%99ov%C3%A1-pe%C4%8Den%C4%9B-bayerischer-schweinebraten, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-upect-kure-s-krupavou-kurcickou-7-zasad-pro-dokonaly-vysledek/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-upect-maso-aby-bylo-mekke-a-na-povrchu-krupave-toto-jsou-osvedcene-triky-babicek-73.html, https://www.apetitonline.cz/lide-jidlo/krupava-kuze-na-bucku-trik-sul-nariznuti