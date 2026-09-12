Poklad na Stříbrném jezeře: Vinnetou roli nechtěl a při natáčení málem zemřel. Diváci si ve filmu všimli autobusu

Poklad na Stříbrném jezeře, FOTO: Constantin Film / distr. TV Nova Poklad na Stříbrném jezeře, FOTO: Constantin Film / distr. TV Nova Poklad na Stříbrném jezeře, FOTO: Constantin Film / distr. TV Nova Poklad na Stříbrném jezeře, FOTO: Constantin Film / distr. TV Nova Poklad na Stříbrném jezeře, FOTO: Constantin Film / distr. TV Nova Poklad na Stříbrném jezeře, FOTO: Constantin Film / distr. TV Nova
Western Poklad na Stříbrném jezeře přilákal do kin miliony diváků a odstartoval obrovskou vlnu evropských dobrodružných filmů z Divokého západu. Lex Barker a Pierre Brice se díky němu stali obletovanými hvězdami, samotnému natáčení ale předcházela spousta pochybností a před kamerou šlo občas tvůrcům doslova o život. Boj o mapu a odmítané obsazení
Příběh sleduje neporazitelného lovce Old Shatterhanda a ušlechtilého náčelníka Apačů Vinnetoua. Oba hrdinové pomáhají mladému Fredu Engelovi a jeho snoubence chránit vzácnou mapu před po zuby ozbrojenými bandity. Cesta je vede nehostinnou krajinou až k bájnému indiánskému pokladu. Režisér Harald Reinl přenesl napínavý děj z amerického západu do jugoslávské přírody plné jezer a skalisek.
Hlavní představitelé se do svých životních rolí zpočátku vůbec nehrnuli. Brice odmítal postavu Vinnetoua hrát. Vadilo mu malé množství textu a romány německého spisovatele vůbec neznal. K podpisu smlouvy ho nakonec přemluvila jeho tehdejší přítelkyně.
Lákala ji vidina dlouhého pobytu u Jaderského moře.
„Vinnetou mi zničil život, je to smutné, ale myslím to vážně,“ prozradil herec po letech v rozhovoru pro zahraniční tisk s tím, že měl sérii westernů včas opustit. Tvůrci přitom předtím uvažovali o Christopheru Leeovi nebo Guyi Williamsovi. Barker nad nabídkou také dlouho váhal a ke kývnutí ho přesvědčila až jeho čtvrtá manželka Irene Labhart. Závody v autech a hořící kameraman
Barker i Brice milovali rychlou jízdu a ve volném čase během natáčení pořádali na místních silnicích divoké automobilové závody. Briceův vůz dostal při jednom z riskantních manévrů smyk, narazil do mostního zábradlí a odrazil se pod protijedoucí kamion. Silný náraz auto odmrštil přímo na strom. Francouzský herec z vraku naštěstí vypadl a vyvázl s pouhými povrchovými zraněními.
Před kamerami se zranění nevyhnula téměř nikomu. Karin Dor spadla z koně a Götze Georgeho zvíře nečekaně kouslo. Barker si poranil rameno při zpětném nárazu své těžké pušky.
Nejhorší okamžik zažil kameraman Ernst W. Kalinke při natáčení útoku na farmu. Nešťastnou náhodou ho zasáhla hořící pochodeň a plameny ho částečně popálily. Režisér druhého štábu ho pohotově uhasil. Zraněný muž musel následně strávit osm dní v nemocnici.
Tučné honoráře a přebíjející zbraně
Zajímavé rozdíly panovaly ve finančním ohodnocení. Herbert Lom za roli padoucha Cornela Brinkleyho inkasoval přesně 78 tisíc marek. Dostal tak zaplaceno mnohem více než Brice za hlavní roli náčelníka. Oba muži se paradoxně během práce vůbec nesetkali.
Na jedinou společnou scénu v táboře dorazil za Brice jeho dvojník. Hercům se podařilo potkat tváří v tvář až po dlouhých dvaačtyřiceti letech na filmovém festivalu ve Zlíně.
Bystré oko filmového fanouška odhalí v hotovém snímku spoustu drobných i větších chyb. Lord Castlepool chytá na americkém kontinentě vzácného motýla, který ve skutečnosti poletuje pouze na Srí Lance. Trampové útočící na osadníky pálí z osmiranných revolverů. Takové zbraně se začaly vyrábět až v polovině 20. století.
Pozornost upoutá také scéna, ve které se padouch Cornel připravuje na útok. V dálce za ním po silnici zcela klidně projíždí moderní autobus s turisty. Finální záběry utopeného zločince v jeskyni zase oživí jeden z mrtvých kompliců, který se na zemi zřetelně pohne. Všechny tyto drobnosti dnes přidávají slavnému dílu na kouzlu.
Snímek odvysílá televize Nova v sobotu 12. září v 16:30 a reprízu nabídne nedělní program stanice Nova Action ve 20:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).