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Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva

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Nanukové řezy patří k těm moučníkům, které si člověk spojí s plechem na stole, nedělní návštěvou a opatrným krájením, aby krém neujížděl do stran. Tady ale žádná věda není. Kakaový korpus je jednoduchý, krém drží díky pudinku a zakysaná smetana ho stáhne z těžkopádnosti, takže výsledkem není ulepená retro vzpomínka, ale normálně dobrý zákusek.
Nanukové řezy

Nanukové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Česká klasika 70. let: Nanukové řezy z ořechového těsta s máslovým krémem a čokoládovou polevou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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