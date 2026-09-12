Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová poleva

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Nanukové řezy po staru: Kakaový korpus, krémová vrstva a navrch čokoládová polevaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nanukové řezy patří k těm moučníkům, které si člověk spojí s plechem na stole, nedělní návštěvou a opatrným krájením, aby krém neujížděl do stran. Tady ale žádná věda není. Kakaový korpus je jednoduchý, krém drží díky pudinku a zakysaná smetana ho stáhne z těžkopádnosti, takže výsledkem není ulepená retro vzpomínka, ale normálně dobrý zákusek.
Nanukové řezy
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Česká klasika 70. let: Nanukové řezy z ořechového těsta s máslovým krémem a čokoládovou polevou
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- Red Velvet cupcakes s krémem z mascarpone: Sametově rudé dortíčky jako z výlohy newyorské cukrárny
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