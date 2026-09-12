CENTRUM o páté: Proč nemít v pátek ambiciózní plány na sobotu a novinky ze světa tenisu

Rusko posílá na frontu už i svaté
Válka na Ukrajině dostává v ruském podání stále výraznější náboženský a předmoderní rozměr. Odeslání ostatků svatého Dmitrije Donského na frontu má vojákům přinést duchovní posilu, zároveň se ale mluví i o dalších opatřeních, která připomínají spíš dávné představy než moderní vedení války. Příběh tak vypovídá nejen o poměrech v armádě, ale i o způsobu, jakým se dnes v Rusku propojuje moc, víra a válečná propaganda.
Rok plný protikladů jezdce Hamiltona
Lewis Hamilton zažil rok velkých protikladů. Od pochybností o vlastních schopnostech se dostal k vítězství s Ferrari a jeho veřejný obraz dnes vedle sportovního výkonu utváří také osobní život, nový pes nebo volný čas jezdců během letní přestávky. I svět formule 1 tak připomíná, že za výsledky na trati bývá příběh plný nejistoty, změn a hledání nové rovnováhy.
Nová tenisová jednička
Ženský tenis bude mít od pondělí novou světovou jedničku, Jelenu Rybakinovou. Její postup na vrchol ale doprovází nejasnosti kolem spolupráce s trenérem Stefanem Vukovem, jehož působení vyvolává otázky i ve chvíli, kdy sportovní výsledky mluví jednoznačně. Příběh ukazuje, jak těžko se v profesionálním sportu odděluje výkon od vztahů a prostředí, které za ním stojí.
Proražení lebky jako léčebná metoda
Trepanace dnes působí jako téměř nepředstavitelný lékařský zákrok, při němž se do lebky vyvrtal nebo vysekal otvor. Přesto ji lidé v různých částech světa používali po tisíce let a pacienti zákrok často přežili. Historie této metody proto není jen děsivou ukázkou dávné medicíny, ale také připomínkou, jak odlišně mohli naši předkové rozumět bolesti, nemoci a naději na uzdravení.
Lidi lze zmanipulovat i ke členství ve vražedném kultu
Případ Johna Buntinga ukazuje, že sériové vraždy nevznikají vždy pouze z vůle jediného pachatele. V australském Snowtownu dokázal kolem sebe vytvořit prostředí, v němž další lidé přijali jeho představu o tom, kdo si zaslouží zemřít, a někteří se na zabíjení sami podíleli. Nejznepokojivější otázkou tak není jen to, co udělal jeden člověk, ale jak se jeho pokřivená pravidla mohla stát pravidly skupiny.
Spory o sportovní anketu
Do sportu zasahuje i spor o tradiční anketu Sportovec roku. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný chce, aby Národní sportovní agentura přestala anketu podporovat kvůli krokům šéfa sportovní redakce České televize Michala Dusíka. Z debaty o jednom ocenění se tím stává širší otázka, nakolik má stát vstupovat do prostředí, které stojí na práci médií, sportovních institucí a veřejného uznání.
Odložit se v sobotu na gauč není selhání
A sobota má své vlastní zákony, zejména pokud jde o plány. To, co v pátek večer vypadá jako dokonale promyšlený den, může v sobotu dopoledne skončit u kávy, telefonu a odkládání všeho na později. Není to nutně selhání; někdy jen volný den připomene, že odpočinek se do programu nevejde tak snadno jako ostatní povinnosti.
Víkend tak osciluje mezi velkými dějinami, vrcholovým sportem a velmi obyčejným tempem domácího rána. Právě v tomto rozpětí se často ukáže, co všechno může utvářet pozornost jednoho dne.