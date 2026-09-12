Sáček jedlé sody za pár korun udělá ze zeleného bazénu zase modrý. Většina majitelů bazénů ale dělá při dávkování zásadní chybu

Kdo si přečte
etiketu Marimex Aquamar Alkalita Plus, najde v kolonce „složení“ jediný údaj: hydrogenuhličitan sodný. Přesně totéž obsahuje balíček jedlé sody z regálu v Tescu, dm nebo jakékoli drogerii. Rozdíl spočívá v etiketě, obalu a ceně za kilogram. Potravinářská varianta v kilogramovém balení z dm vyjde na 87,50 Kč, zatímco bazénové přípravky na úpravu pH startují kolem stovky za kilo. Proč alkalita rozhoduje o kvalitě bazénové vody víc než samotné pH
Většina majitelů zahradních bazénů řeší pH. Málokdo ale chápe, že za jeho stabilitou stojí jiná veličina, celková alkalita. Funguje jako tlumič: když je dostatečně vysoká (výrobci doporučují rozmezí 80–120 ppm), pH po dešti, koupání nebo horkém odpoledni neskáče nahoru a dolů. Klesne-li alkalita pod 80 ppm, stačí odpolední slunce a ztráta oxidu uhličitého z hladiny, aby pH vyletělo o několik desetin během hodin.
A právě tady vstupuje do hry jedlá soda. Dávka 18 gramů na každý kubík vody zvedne alkalitu o 10 ppm. Pro běžný rodinný bazén o objemu 10 m³ to znamená 180 gramů pro korekci o 10 ppm, případně 540 gramů pro posun o 30 ppm. Etiketa Alkalita Plus stanovuje limit: v jednom kroku nepřidávat víc než 50 ppm.
Kolik jedlé sody skutečně potřebujete a jak ji správně dávkovat
Postup vychází přímo z etikety bazénového přípravku, protože chemicky jde o tutéž substanci:
Změřte celkovou alkalitu testovacími proužky nebo tabletovým testerem. Zasahujte pouze tehdy, pokud hodnota klesla pod 80 ppm. Vypočítejte dávku: 18 g × objem bazénu v m³ × počet „desítek ppm“, o které chcete alkalitu pozvednout. Odměřené množství rozpusťte v několika litrech vlažné vody. Roztok nalijte ke vtoku nebo do skimmeru při běžící filtraci. Vyčkejte minimálně hodinu, poté alkalitu přeměřte. Teprve po stabilizaci alkality korigujte pH a volný chlor.
Praktický přepočet pro nejčastější objemy:
Objem bazénu +10 ppm +30 ppm +50 ppm (max. naráz) 10 m³ 180 g 540 g 900 g 16 m³ 288 g 864 g 1 440 g 20 m³ 360 g 1 080 g 1 800 g
Z tabulky vyplývá, že malé potravinářské balení Dr. Oetker o 200 gramech vystačí sotva na jednorázovou korekci desetikubíkového bazénu o 10 ppm. Pro sezónní údržbu se vyplatí sáhnout po kilogramovém či dvoukilovém balení z drogerie.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Cenové srovnání: kdy jedlá soda opravdu šetří a kdy překvapí
Cena za kilogram rozhoduje o tom, zda má kuchyňská alternativa ekonomický smysl:
Produkt Balení Cena Kč/kg Dr. Oetker jedlá soda (Tesco) 200 g 36,90 Kč 184,50 TIERRA VERDE BIKA (dm) 1 kg 87,50 Kč 87,50 Jedlá soda (dm) 2 kg 169 Kč 84,50 mediPOOL pH+ Plus (Alza) 1 kg 99 Kč 99,00 Azuro pH plus (Mountfield) 0,9 kg 110 Kč 122,22
Kilogramové a dvoukilové balení jedlé sody z drogerie vychází výrazně levněji než bazénové přípravky. Drobné potravinářské sáčky ale cenovou výhodu ztrácejí; při 184,50 Kč za kilo jsou dražší než bazénový pH+ z Alzy. Kdo chce ušetřit, musí nakupovat ve větším.
Důležitá poznámka k porovnání: bazénové pH+ přípravky obsahují uhličitan sodný, tedy chemicky odlišnou sloučeninu. Slouží primárně ke zvednutí pH, zatímco jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) cílí na alkalitu. Podle
průvodce Indiana Department of Health jde o dvě různé kategorie zásahu do vodní chemie. Zaměňovat je znamená řešit špatný problém. Kdy jedlá soda přestává stačit a co dělat se zeleným bazénem
Stabilní alkalita chrání před postupným rozhodem vody. Jakmile ale hladinu pokryje zelený povlak řas, hydrogenuhličitan sodný situaci nezachrání. Řasy potřebují dezinfekční úder, chlorový šok v kombinaci s nepřetržitou filtrací po dobu 24 až 48 hodin, vločkovačem a mechanickým vyčištěním stěn i dna. Tento postup shodně doporučují Mountfield i Marimex.
Stejně nebezpečné je přestřelení dávky. Příliš vysoká alkalita vytlačí pH nad bezpečnou mez. Podle
CDC klesá při vyšším pH dezinfekční účinnost chloru. České etikety pH+ přípravků varují, že pH nad 7,2 může vyvolat mléčný zákal z vysráženého vápníku, podráždění očí a ucpání filtrace. V regionech s tvrdou vodou (a těch je v Česku většina) se chybová tolerance zužuje ještě víc: vysoký obsah vápníku a hořčíku spolu se zvýšeným pH vede k vodnímu kameni na stěnách a schůdcích.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Tereza Říha