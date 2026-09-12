Vlasta Korec nedávno oslavil 54. narozeniny: Hvězda VyVolených dnes vede úplně jiný život

Vlasta Korec měl nedávno narozeniny a s nimi se znovu objevilo jméno, které si lidé nespojují jen s televizní obrazovkou. Pro mnohé je to také hlas z navigace Waze, tedy někdo, kdo je vlastně provází úplně běžným dnem.
Ještě před lety patřil Vlasta Korec k tvářím, které z televizních obrazovek prakticky nešly přehlédnout. Moderátor, herec a hlasatel se do povědomí diváků výrazně zapsal hlavně díky reality show VyVolení. Od jejího vysílání už ale uplynula pěkná řádka let a dnes ho na obrazovce vídáme mnohem méně. To ale neznamená, že by se někam ztratil. Jak jsme si na In-Lifestyle všimli, jen už není spojený s jedním konkrétním pořadem a mezitím si našel spoustu jiné práce.
K televizní popularitě mu pomohli VyVolení
Korec původně mířil k herectví. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a muzikálové herectví na JAMU. Hrál v divadle, pracoval v rádiu a postupně se dostal také k moderování. Když pak přišli VyVolení, nebyl už úplným nováčkem. První dvě řady reality show mu ale přinesly popularitu, jakou si dnes s televizí spojuje jen málokdo.
Jenže VyVolení jednou skončili a spolu s nimi zmizela i každodenní přítomnost moderátora na obrazovce. Korec se přitom dál držel toho, co uměl a co ho bavilo. Moderoval, zůstal u rozhlasu a divadla a vedle toho se začal stále víc věnovat automobilům.
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Právě offroadové závody se pro něj staly velkým koníčkem. Nezůstalo u pár víkendových jízd, závodil a cestování kvůli motoristickému sportu si užíval natolik, že ho před lety označoval za způsob, jak si plnit vlastní sny. „
Snažím se dělat, co mám rád, tedy starat se o svou rodinu a dělat práci, která mě baví. A když si k tomu ještě budu plnit své sny prostřednictvím závodění a létání po světě, tak to je úplně ideální kombinace. A já jsem šťastný, že mi život tyto věci nabízí,“ řekl v rozhovoru pro Deník.
Jeho hlas navíc lidé znají možná častěji, než si uvědomují. Propůjčil ho například navigaci Waze. A dál se objevoval i u nejrůznějších moderátorských projektů, přestože už nebyl tak často tváří hlavního televizního vysílání.
Rodina pro něj zůstává na prvním místě
V soukromí byl Korec dlouhá léta ženatý s Magdalenou Nikodémovou. Mají spolu dvě děti, dceru Magdalénu a syna Vlastimila. Manželství ale nakonec nevydrželo a v roce 2019 potvrdil, že se po dvanácti letech rozvádějí.
Nebyl to přitom rozchod, po kterém by ze života jeden druhému jednoduše zmizeli. Především kvůli dětem spolu zůstali v kontaktu a Korec opakovaně dával najevo, že rodičovství je pro něj důležitější než to, že jejich manželství skončilo. Samotný rozvod se navíc táhl neobvykle dlouho. Ještě později přiznával, že po úřední stránce stále nebyl definitivně uzavřený.
Po jeho boku už mezitím byla nová partnerka. Ta se ale do společnosti příliš nehrne a fotografům se spíš vyhýbá. Korec to respektuje a ani on nemá potřebu svůj soukromý život vystavovat na odiv. „
A pak mám vedle sebe partnerku. Mám velké štěstí, že vše funguje, jak má… Jen nemá ráda objektivy fotoaparátů, takže se záměrně nechodíme nikam vystavovat. Na to jsou jiní šíbři,“ svěřil se Blesku. Foto: Nextfoto, Vlasta Korec s dcerou Magdalénou Korcovou na premiéře filmu Den odhalení
A kam tedy Vlasta Korec vlastně zmizel? Ve skutečnosti nikam. Jen už ho dnes neprovází jeden velký televizní pořad tak jako kdysi VyVolené. Moderuje, věnuje se rozhlasu, divadlu i motoristickým aktivitám. Objevuje se také na A11 TV, kde moderuje pořad Dobrý večer s A11, a v minulosti uváděl na televizi Barrandov soutěž Šťastná 7.
Pro diváky, kteří si ho pamatují hlavně z dob VyVolených, může být dnešní Korec trochu méně viditelný. Když se ale člověk podívá blíž, zjistí, že práce mu rozhodně nechybí. Jen už není všechno soustředěné na jednu televizní obrazovku.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Vlasta Korec nedávno oslavil 54. narozeniny: Má za sebou 2 děti, vleklý rozvod a partnerku, kterou schovává byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.