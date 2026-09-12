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Vlasta Korec nedávno oslavil 54. narozeniny: Hvězda VyVolených dnes vede úplně jiný život

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Vlasta Korec nedávno oslavil narozeniny. Přesto rozhodně nepatří k tvářím, které by se ze scény tiše vytratily.
Fotografie Vlasty Korce

Fotografie Vlasty Korce

Zdroj: Foto: Nextfoto, Vlasta Korec na premiéře muzikálu Divotvorný hrnec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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