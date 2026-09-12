Lela Vémola čelí kritice. Rozvodový spor ovládly peníze a luxus

Rozchod Vémolových už dávno není jen soukromou záležitostí dvou lidí. Oba postupně zveřejňují vlastní pohled na péči o tři děti i peníze a každé další vyjádření otevírá nové kolo debat. V posledních dnech se kritika začala výrazněji obracet také proti Lele, zejména kvůli částce, kterou požaduje na chod domácnosti a děti.
Padesát tisíc nestačí
Lela Vémola během živého vysílání s právním zástupcem uvedla, že současných 50 tisíc korun měsíčně považuje za nedostačujících. Zmínila bydlení, školu, školku, jídlo, oblečení, lékaře nebo kroužky a argumentovala také životní úrovní, na kterou byly děti zvyklé. Ve hře je podle jejích slov částka 150 tisíc korun měsíčně.
Stream předem oznámila advokátní kancelář VH Legal na Instagramu. Veřejné řešení péče o děti a financí ale zároveň znamenalo, že se podrobnosti sporu dostaly před desítky tisíc lidí. Karlos Vémola následně reagoval na sociálních sítích a zpochybnil tvrzení, že 50 tisíc korun byla jeho konečná nabídka.
Ve vyjádření pro Expres uvedl, že vedle 50 tisíc korun na děti nabídl dalších 30 tisíc na bydlení. Jde ovšem o jeho verzi probíhajících jednání, nikoli o konečné rozhodnutí soudu nebo uzavřenou dohodu mezi manželi.
Luxus mění obraz sporu
Pozornost budí také další kroky Lely Vémoly. V létě začala prodávat část svého luxusního šatníku a její okolí mluvilo o finančních problémech. Krátce poté odjela se dvěma dětmi do Turecka. Sama však vysvětlila, že dovolenou zaplatila z peněz vydělaných za televizní projekt, takže spojovat cestu přímo s prodejem věcí by bylo zavádějící.
Další debatu spustilo BMW X7 v hodnotě kolem tří milionů korun, které převzala začátkem září. Ani tady nejde o jednoduchý příběh ženy, která si za tři miliony koupila nové auto. Podle Expresu vůz využívá v rámci pronájmu a část nákladů má hradit sama. Luxusní SUV ovšem přišlo právě ve chvíli, kdy se veřejně mluvilo o nedostatku peněz, a tento kontrast začal na sociálních sítích přitahovat kritické reakce.
Karlos Vémola toho využil ve své komunikaci. Zdůrazňuje, že děti podle něj nestrádají, usiluje o střídavou péči a odmítá představu, že by 150 tisíc korun měsíčně bylo nezbytným minimem. Lela naopak argumentuje každodenní péčí o tři malé děti a dosavadním životním standardem rodiny. Ani jedna z těchto pozic zatím není konečným výsledkem rozvodového nebo opatrovnického řízení.
Spor Vémolových se tak stále víc odehrává nejen mezi právníky, ale také před publikem. A právě veřejné streamy, drahá auta a konkrétní částky způsobily, že se debata od samotného rozpadu manželství přesunula hlavně k penězům a k tomu, jak oba manželé svou situaci prezentují.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka