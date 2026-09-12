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Nevěsta zkusila pozvat Sony na svatbu a uspěla. Firma poslala přání i několik her pro PS5 jako svatební dar

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Kirsten Discipulo s partnerem poslali Sony svatební pozvánku jako vtip. Zpátky přišel balíček s osobním přáním a kódy na hry pro PS5.
Svatební dar PS5, SONY

Svatební dar PS5, SONY

Zdroj: kirstenandthecorgis / Instagram
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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