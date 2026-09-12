Nevěsta zkusila pozvat Sony na svatbu a uspěla. Firma poslala přání i několik her pro PS5 jako svatební dar

Zní to jako internetová legenda, ale stalo se to doopravdy. Kirsten Discipulo a její partner Aidan Kane, oba dlouholetí fanoušci PlayStationu, se vzali 30. srpna 2025 v americkém Everettu ve státě Washington. Mezi desítky pozvánek pro rodinu a přátele přihodili jednu navíc, adresovanou přímo Sony. Nečekali odpověď, natož dárek. Brali to jako fanouškovské gesto, milý vtip na okraj svatebních příprav. Jenže Sony skutečně odpovědělo. Poštou dorazila obálka s ručně dopsaným blahopřáním, ve kterém figurovala jména obou novomanželů, a k němu několik karet s kódy ke stažení obsahu pro PS5. Kirsten celý rozbalovací rituál natočila a v únoru 2026 zveřejnila na Instagramu. Video okamžitě explodovalo: přes 2,5 milionu zhlédnutí na TikToku, téměř 70 tisíc lajků na Instagramu. Z jedné pozvánky se stal virální moment, o kterém píšou herní média po celém světě.
Co přesně v balíčku bylo
Z videa jsou jasně rozpoznatelné dva plnohodnotné tituly: Marvel’s Spider-Man 2 a Horizon Call of the Mountain. V českém PlayStation Store stojí první z nich 1 899 Kč, druhý 1 649 Kč, dohromady minimálně 3 548 Kč v potvrzené hodnotě. Kromě nich je ve videu vidět kód na obsah do Fortnite a nejméně dvě další karty, jejichž přesnou identitu záběr nepokryl. Podle odhadu německého serveru Gamepro by jednou z nich mohla být sportovní hra od 2K, ale to už je spekulace z rozmazaného záběru. Reálná hodnota celého dárku tak byla vyšší než zmíněných 3 548 Kč, přesnou částku ale z dostupného videa nelze vyčíslit.
Zajímavý detail: Horizon Call of the Mountain je exkluzivní titul pro headset PS VR2, bez kterého ho nelze hrát. Sony tento titul dlouhodobě přibaluje jako voucher k balíčkům s headsetem, takže pro firmu šlo pravděpodobně o snadno dostupný promo kód. Pro novomanžele má ale hodnotu jen v případě, že PS VR2 vlastní.
Osobní přání, ne firemní šablona
Součástí balíčku byla gratulační karta, která nebyla jen generickým firemním tiskem. Pod ručně dopsaným osobním vzkazem se jmény Kirsten a Aidana stála tištěná věta s poděkováním za to, že hrají. Hybrid mezi lidským gestem a korporátní komunikací, ale právě ta ruční část dělá rozdíl. Podle zprostředkované citace z komentáře pod původním reelem Kirsten uvedla, že s partnerem pozvali na svatbu víc firem. Reagovalo jen Sony.
To posiluje význam slova „uspěla“ v celém příběhu. Nejde o to, že by na svatbu dorazil zástupce firmy v obleku. Uspěla v tom, že z desítek firem, které pozvánku dostaly, právě PlayStation vzal gesto vážně a odpověděl hmatatelným dárkem.
Proč to Sony vůbec udělalo
Oficiální vysvětlení od Sony neexistuje. Firma k případu nevydala žádné vyjádření. Existuje ale kontext, který odpovědi dává smysl. PlayStation už v roce 2014 na svém oficiálním blogu přímo vyzýval fanoušky, aby posílali fyzické dopisy a své herní příběhy na centrálu v San Mateu. Kultura odpovídání na fanouškovskou poštu u značky tedy existuje dlouhodobě.
Na Redditu se dají dohledat i další anekdotické případy: uživatel v roce 2023 popsal, že po svatební pozvánce dostal od PlayStationu gratulační kartu, jiný v roce 2025 tvrdí, že po pozvánce na promoci přišly dvě dárkové karty. Žádný z těchto případů ale nedosáhl virality Kirstenina videa. A právě v tom je podle nás jádro celého příběhu: Sony za pár promo kódů v hodnotě několika tisíc korun získalo miliony organických zhlédnutí a pozitivní mediální pokrytí napříč kontinenty. Levnější a účinnější PR kampaň si lze těžko představit.
Dá se to zopakovat?
Krátká odpověď: zkusit to můžete, ale počítejte s tím, že odpověď nepřijde. Sony nemá žádný veřejně popsaný program typu „pošli pozvánku, dostaneš dárek“. Neexistuje formulář ani pravidlo. Stejně tak se nám nepodařilo dohledat věrohodně zdokumentovaný český případ, kdy by herní firma na svatební pozvánku z Česka odpověděla dárkem.
Pokud to přesto chcete zkusit, pár praktických věcí:
- Pište osobně, s příběhem a vazbou na značku, ne jako žádost o dárek.
- Počítejte s tím, že případné kódy budou pravděpodobně regionálně omezené. PlayStation výslovně uvádí, že kódy poukázek a region účtu se musí shodovat a region účtu po založení nejde změnit.
- Berte to jako experiment bez nároku na výsledek. Poštovní známka vás vyjde na pár desítek korun. Odpověď vám nikdo nezaručí.
Srovnatelně doložený případ od Microsoftu nebo Nintenda se v otevřených zdrojích najít nepodařilo. PlayStation v tomhle zatím hraje vlastní ligu.
Půl roku mezi svatbou a viralitou
Jeden detail, který snadno unikne: svatba proběhla 30. srpna 2025, ale video s rozbalováním dárku Kirsten zveřejnila až 12. února 2026, tedy téměř půl roku poté. Balíček od Sony musel dorazit ještě před virálním rozjezdem, takže miliony zhlédnutí nemohly být důvodem, proč se firma rozhodla odpovědět. Kirsten v době odeslání pozvánky nebyla žádná velká influencerka; její nejsledovanější účet patřil jejím corgi psům a měl přes 17 tisíc sledujících.
Sony si nevybralo influencerku. Odpovědělo fanynce. A právě proto ten příběh funguje tak dobře.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík