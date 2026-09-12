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Pardubický perník s čokoládovou polevou, který nejlépe chutná uleželý a ochotně měkne

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Pardubický perník patří k nejznámějším českým cukrářským specialitám, jejichž původ sahá přibližně do 16. století. Pravá receptura pardubických perníkářů je dodnes přísně střežené tajemství, ale domácí verze s páleným cukrem, medem a pořádnou dávkou koření se mu dokáže velmi přiblížit. Klíč k úspěchu? Těsto musí odpočívat celých 24 hodin v lednici. Teprve pak získá tu charakteristickou vláčnost, kvůli které si ho lidé vozí z Pardubic jako suvenýr.
Domácí pardubický perník

Domácí pardubický perník

Zdroj: Foto: Se souhlasem YouTube / Dobré Recepty od Agi, Recept na pardubický perník, který přežil staletí: Jednou ho uděláte a kupovaný vás přestane zajímat
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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