Nemáte klimatizaci? Němci chladí byty lahví. Ale nepomůže to, pokud uděláte stejnou chybu jako většina Čechů

Švýcarská televize SRF otestovala trik už v roce 2018: jednu a půl litru zmrzlé vody položila do místnosti o objemu zhruba 40 m3 a sledovala teploměr. Výsledek byl pokles přibližně o 0,5 °C; v kontrolní místnosti bez lahve přitom teplota ve stejném čase vzrostla o více než stupeň. Renato Böni ze Švýcarského svazu chladicí techniky spočítal, že takový ledový válec nese zhruba 150 wattů chladicí energie. Lahev tak představuje okamžitou a levnou nouzovou pomoc, která ovšem přináší jen omezený efekt a nejlépe funguje v rámci správného režimu bytu.
Jak zmrzlou lahev připravit a kam ji v pokoji umístit
Postup je jednoduchý: vezměte 1,5litrovou PET lahev, naplňte ji zhruba do tří čtvrtin (led při tuhnutí zvětšuje objem) a dejte do mrazáku. Jakmile obsah ztuhne, přeneste lahev co nejvýš v místnosti — na skříň, horní polici nebo regál — protože ochlazený vzduch je těžší a klesá dolů. Pro silnější okamžitý efekt postavte lahev do proudu stolního ventilátoru; proud vzduchu rozvede chlad po větší ploše, ale led přitom rychleji roztaje.
Během používání lahví držte okna i dveře zavřené, jinak odčerpáváte chladný polštář ven a dovnitř táhnete teplý venkovní vzduch. Trik dává největší smysl v malé ložnici před spaním, u pracovního stolu nebo vedle dětské postýlky; v otevřeném obýváku o ploše kolem třiceti metrů čtverečních by bylo potřeba velké množství lahví a efekt by byl omezený.
Proč 150 wattů ledu nemůže nahradit klimatizaci
Čísla to vysvětlují: zmrzlá 1,5l lahev uvolní při tání přibližně 150 W chladu. Levná přenosná klimatizace Sencor SAC MT7042C s výkonem 7 000 BTU dodá zhruba 2 050 W chladicího výkonu pro plochu 21–26 m², takže jedno „vybití“ lahve odpovídá řádově jen několika minutám provozu takového přístroje. Verbraucherzentrale navíc uvádí orientační minimum 60 W na metr čtvereční pro skutečné vychlazení místnosti; pro malou komůrku o šesti metrech to znamená zhruba 360 W — tedy více než dvojnásobek toho, co nabídne jedna zamrzlá PET lahev. Zmrzlý zásobník tak zůstává bodovou úlevou, nikoli plnohodnotnou alternativou ke klimatizaci.
Kritická chyba u oken, která celý efekt pohřbí
Největším nepřítelem domácího chlazení není lahev, ale otevřené okno ve chvíli, kdy venkovní teplota převyšuje vnitřní. Umweltbundesamt a Verbraucherzentrale doporučují přes den okna zavírat, stáhnout rolety nebo žaluzie a větrat až tehdy, kdy venku klesne teplota pod úroveň interiéru. Ideální je otevřít okna večer a nechat dokořán přes noc, aby se vychladilo zdivo, podlaha i nábytek, které během dne akumulovaly teplo.
ČHMÚ v červnu 2026 zaznamenal alespoň jednu tropickou noc na 202 z 331 měřicích stanic; v pražském Klementinu jich bylo dvanáct. Když po setmění neklesne teplota pod ~20 °C, okno účinného větrání se zužuje a nejcennější bývá úsek těsně před svítáním. České EKIS uvádí vnější stínění jako nejúčinnější opatření proti přehřívání; výrobci screenů uvádějí až 92% zadržení slunečního tepla. Kdo nemá venkovní žaluzie, může alespoň použít zataženou záclonu a reflexní fólii na skle a snížit tak tepelný zisk oknem o desítky procent.
Které české byty trpí horkem nejvíc, a kde lahev pomůže
Realitní odborníci citovaní Seznamem Zprávy popisují podkrovní byty a poslední patra panelových domů jako obzvlášť horké; jižní a západní orientace oken situaci zhoršuje kvůli odpolednímu slunci. V těchto dispozicích roste význam každého stupně navíc, a zmrzlá lahev u postele v malé ložnici může přinést úlevu rozhodující pro kvalitu spánku.
Umweltbundesamt dále doporučuje jednoduché doplňkové triky: vlhký ručník zavěšený v místnosti odebírá teplo odparem, ventilátor spotřebuje dvacetkrát až padesátkrát méně energie než mobilní klimatizace, a balkonové rostliny stíní fasádu a ochlazují okolí odpařováním. Jednotlivá opatření sama o sobě místnost nevychladí zásadně, ale v kombinaci se správným režimem oken a stíněním vytvoří vrstvy ochrany, které dohromady fungují překvapivě dobře.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková