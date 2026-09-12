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Nemáte klimatizaci? Němci chladí byty lahví. Ale nepomůže to, pokud uděláte stejnou chybu jako většina Čechů

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Zmrzlá PET lahev dokáže v uzavřené místnosti stáhnout teplotu o půl stupně, pokud ji ovšem neznehodnotíte jednou zásadní chybou u oken.
Proč dávat sklenici s vodou pod postel

Proč dávat sklenici s vodou pod postel

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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