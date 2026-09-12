Nové lavičky z masivu přibyly na náplavce. Posezení má vydržet i záplavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové lavičky z masivu přibyly na náplavce. Posezení má vydržet i záplavy
Na budově v pražské Bartolomějské ulici, v níž se evidovali v letech 1942 a 1943 Romové a Sintové před...
Pražští strážníci opakovaně kontrolují problémová místa. Zaměřují se na stanice metra, parky, okolí...
Vyřazené pražské sanitky měly původně skončit v aukci, nakonec ale zamíří na Ukrajinu. Praha jich 45 daruje...
Praha rozšíří počet městských částí s úplným zákazem používání ze stávajících 20 na 35. Novelu příslušné...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →