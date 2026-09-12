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Nové lavičky z masivu přibyly na náplavce. Posezení má vydržet i záplavy

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Na Rašínově nábřeží už přibývají nové lavičky z masivu. Lidé si na ně mohou sednout mezi železničním mostem a Vyšehradem. Celkem podél nábřeží vznikne 27 sestav za 4,12 milionu korun bez DPH.
Nové lavičky z masivu přibyly na náplavce. Posezení má vydržet i záplavy

Nové lavičky z masivu přibyly na náplavce. Posezení má vydržet i záplavy

Zdroj: Trade Centre Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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