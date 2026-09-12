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Procházkův plán se zadrhl. Novotný popsal první výraznou překážku v jeho UFC kariéře

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Jiří Procházka už rozjel přípravu, konkrétního soupeře však stále nemá. Ondřej Novotný vidí v nejistotě první situaci, kdy se českému bojovníkovi v UFC plány výrazně zkomplikovaly.
Procházkův plán se zadrhl. Novotný popsal první výraznou překážku v jeho UFC kariéře

Procházkův plán se zadrhl. Novotný popsal první výraznou překážku v jeho UFC kariéře

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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