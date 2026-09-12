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Za socialismu ho dostala věnem každá nevěsta, dnes se válí na půdách, sběratelé za něj dají až 110 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Málokterá česká domácnost se za socialismu obešla bez soupravy modrobílého porcelánu s […]
Za socialismu ho dostala věnem každá nevěsta, dnes se válí na půdách, sběratelé za něj dají až 110 000 Kč
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Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
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