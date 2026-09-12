Dvě čajové lžičky popela pod okurku a plody se sotva vejdou do zavařovačky. Záleží ale na tom, z čeho popel vznikl

Okurka setá (
Cucumis sativus) je rostlina z čeledi tykvovité ( Cucurbitaceae). Měsíc srpen je pro hnojení okurek opravdu klíčovým obdobím. V době, kdy rostliny věnují svou energii produkci šťavnatých plodů, je totiž nezbytné dodat jim ty správné živiny. Nemusíte ale hned do obchodu pro specializovanou výživu pro zeleninu – vsadit lze i na osvědčený přírodní zdroj živin, kterým je dřevěný popel. Co potřebují okurky v srpnu
V letních měsících procházejí rostliny okurek výraznou proměnou. Červenec je předzvěstí intenzivního vývoje plodů, které vyžadují od rostliny
značné množství energie. A srpen pak už jen „sklízí plody“ předcházejícího období, takže rostliny začnou být na výživu ještě náročnější, než kdy předtím. Pokud jde o výběr ideálního hnojiva pro okurky v srpnu, nebojte se a vsaďte na osvědčený dřevěný popel.
Stačí ho aplikovat dvakrát ve čtrnáctidenním intervalu svým okurkám zajistíte vyvážený přísun draslíku, vápníku, hořčíku a fosforu. Kromě něj však popel obsahuje i
další látky: železo, fosfor, mangan, hořčík a další důležité stopové prvky. Ale pozor na druh. Popel z tvrdého dřeva (topol, buk či dub) se pyšní poměrně vysokým pH s hodnotou 12–13, a obvykle oblíbenější měkké dřevo se pak v tomto ohledu pohybuje kolem 10. Pro okurky je tedy vhodnější. Ekologický zdroj draslíku pro okurky
Obsah draslíku v popelu hraje klíčovou roli při podpoře růstu okurek a zvyšování kvality plodů. A hořčík, další důležitá živina, zajišťuje správnou fotosyntézu a aktivaci enzymů. Fosfor, základní složka DNA, RNA a molekul pro přenos energie, pak vývoj okurek dále podporuje.
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A pokud chcete svým okurkám dodat draslíku opravdu dostatek, pak se zaměřte na jeden konkrétní typ
popela – dřevěný popel vzniklý ze stonků slunečnice. Ten dodá rostlinám nejen nezbytný draslík, ale také síru, hořčík a fosfor v harmonické směsi. A budou vám stačit pouhé 2 čajové lžičky na jednu rostlinu. Nálevy z kravského, koňského nebo slepičího hnoje
Smícháním 1 litru hnoje s 10 litry vody lze vytvořit opravdu silný elixír, který překypuje základními živinami. Podání 2 litrů tohoto roztoku každé okurce jednou týdně všechny rostliny posiluje a zajišťuje jim stálý přísun životně důležitých prvků.
Proti patogenům nasaďte přírodní prostředky
Okurky také mohou často trápit nejrůznější patogeny. Nejčastěji se objevuje například plíseň šedá, hniloba kořenů, padlí nebo bakterióza. A jak proti nim zasáhnout? Hodit by se vám mohly tyto přírodní prostředky:
ocet, dehtové mýdlo, zelená skalice, manganistan draselný, soda, kyselina boritá či amoniak.
Řada lidí také nedá dopustit na postřik okurek mlékem. Stačí použít jeden díl mléka na dva díly vody a okurky jednou týdně postřikovat až do konce sezóny (připravte se však na to, že pokud je budete pěstovat ve skleníku,
začne vše velmi nepříjemně zapáchat). Toto přírodní řešení je ochrání před plísní i žloutnutím listů. A jako další báječné a dlouhodobě osvědčené hnojivo pak můžete použít třeba kurkumu se sodou.
VIDEO Celoroční pěstování roubovaných salátových okurek a jak na něj
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři