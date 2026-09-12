"Nemůžu uvěřit, že se zaprodal, vždyť je bohatší než Bůh." LeBronova nová spolupráce rozpálila fanouškyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
"Nemůžu uvěřit, že se zaprodal, vždyť je bohatší než Bůh." LeBronova nová spolupráce rozpálila fanoušky
Ještě v minulé sezoně hrál třetí nejvyšší soutěž, příští rok se smí přihlásit jen do desáté ligy. Etická...
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