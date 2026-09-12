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"Nemůžu uvěřit, že se zaprodal, vždyť je bohatší než Bůh." LeBronova nová spolupráce rozpálila fanoušky

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LeBron James má nového obchodního partnera a část fanoušků z toho nadšená rozhodně není. Jednačtyřicetiletá hvězda NBA spojila síly s predikční platformou Polymarket a objevila se v její nové kampani k sezoně NFL. Reklama přitom sází na pořádně hvězdné obsazení, vedle Jamese se v ní mihnou Eli Manning, Richard Sherman, Derek Jeter, Sue Bird nebo režisér Spike Lee.
"Nemůžu uvěřit, že se zaprodal, vždyť je bohatší než Bůh." LeBronova nová spolupráce rozpálila fanoušky

"Nemůžu uvěřit, že se zaprodal, vždyť je bohatší než Bůh." LeBronova nová spolupráce rozpálila fanoušky

Zdroj: Philadelphia 76ers
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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