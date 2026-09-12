Fanoušci Slavie se obávají, že přijdou o kanonýra Šturma. Trenér Trpišovský ale jeho odchod vyloučil

Středa 10. září 2026, Eden, 77. minuta. Slavia hraje v deseti po vyloučení Konečného, přesto vede nad Lens 2:1, a oba góly má na kontě Danijel Šturm. Slovinský útočník, který je v červenobílém dresu teprve dva měsíce, právě předvedl výkon, po kterém se fanouškovské diskuse stočily jediným směrem: jak dlouho ho Slavia udrží? Trpišovský na pozápasové tiskové konferenci reagoval způsobem, který stojí za rozbor, ne proto, že by odchod kategoricky zamítl, ale proto, že svůj klid opřel o dva velmi konkrétní argumenty.
Co přesně Trpišovský řekl
Klíčová pasáž z oficiální tiskové konference zní takto: „Jsem trošku klidnější díky jeho věku, v 27 je to těžší na větší přestup… Je ale hezké, že se takto bavíme o klukovi, který je u nás dva měsíce.“ Trenér nezmiňoval výstupní klauzuli, neodkazoval na žádnou zamítnutou nabídku, nemluvil o penězích. Argumentoval logikou trhu: sedmadvacetiletý hráč nemá přeprodejní hodnotu dvacetiletého supertalentu, a tudíž je pro případného kupce méně atraktivní jako investice.
Zároveň ale Trpišovský nepředstíral, že téma neexistuje. Sám už v únoru 2026 po zápase s Mladou Boleslaví otevřeně popsal model, který Slavii provází: zahraniční hráč má dobrou půlsezonu a „často už je jednou nohou pryč.“ Tentokrát ale věří, že tento vzorec nemusí zafungovat tak rychle.
Proč se o odchodu vůbec mluví
Dva góly proti Lens by samy o sobě stačily k titulkům. Kontext je ale širší. Šturm odehrál celých 90 minut, po červené kartě spoluhráče převzal roli hlavní ofenzivní zbraně a zvládal přitom i defenzivní úkoly v oslabení. Trpišovský na tiskovce zdůraznil, že „hlavně komplexnost jeho výkonu byla unikátní,“ ne jen střelba, ale driblink jeden na jednoho, podržení míče, vracení se dozadu, plnění taktických pokynů.
To je podstatný detail. Slavia v posledních sezonách neměla nouzi o produktivní útočníky: Tomáš Chorý má na začátku podzimu 2026 tři góly ve čtyřech zápasech, Mojmír Chytil čtyři góly v šesti. Šturmovy tři trefy v osmi startech čísly nevybočují. Rozdíl je v profilu. Trenér sám řekl, že právě takový rozdílový typ, hráč schopný rozhodovat i bez převahy na míči, v otevřeném prostoru, proti kvalitnímu evropskému soupeři, Slavii v minulých sezonách chyběl.
Tvrdá data, která uklidnění podpírají
Fanouškovská obava je pochopitelná. Ale kdo se podívá na smluvní a transferový rámec, najde argumenty pro klid:
- Smlouva do roku 2030. Šturm podepsal ve Slavii kontrakt na čtyři roky 27. května 2026. Klub nemá důvod spěchat.
- Čerstvá investice. Sigma označila jeho přesun za rekordní transfer v rámci české ligy. Slovinský server Planet Nogomet odhadl částku na zhruba 100 milionů korun. Slavia by musela dostat výrazně víc, aby se jí prodej vyplatil.
- Věk 27 let. Na velkém trhu funguje jiná matematika než u dvacetiletých. Kupující klub nemá přeprodejní marži, což snižuje ochotu platit astronomické sumy.
V otevřených zdrojích se nepodařilo dohledat jedinou konkrétní nabídku ani potvrzený zájem zahraničního klubu. Téma zatím žije výhradně v rovině „co kdyby“.
Proč je Šturm pro Slavii víc než dva góly
Šturmova cesta do Edenu byla raketová. Do české ligy přišel teprve v lednu 2026, v Sigmě za půl roku stihl 13 ligových zápasů s bilancí pět gólů a tři asistence, k tomu čtyři starty v Konferenční lize s jedním gólem a dvěma asistencemi. Sigma sama přiznala, že šlo o přání hráče využít mimořádnou šanci zahrát si Ligu mistrů.
A právě v Lize mistrů se ukázalo, proč Slavia investovala. Proti Lens nasadila do základu pět debutantů na této úrovni, marodka decimovala kádr: Zima zraněný, Sadílek se zlomeným nosem, Trpišovský připravoval Schranze na roli stopera. V téhle situaci potřebujete hráče, který zvládne být rozdílový směrem nahoru a zároveň odpracuje špinavou práci. Šturm obojí splnil. Rating 8,8 na FotMob nebyl jen o dvou trefách, ale o kompletním výkonu v podmínkách, které by leckoho srazily.
Obava versus realita
Podle nás je fanouškovský strach legitimní, vychází z opakované zkušenosti, kdy Slavia přišla o hráče krátce po tom, co se prosadil v Evropě. Jenže tento případ má jiné parametry. Šturm není dvacetiletý průlomový talent s obrovskou přeprodejní hodnotou. Je to sedmadvacetiletý hotový hráč s čerstvou smlouvou na čtyři roky a vstupní cenou, která by případného kupce donutila sáhnout hluboko. Trpišovský to ví, a právě proto mohl na tiskovce mluvit s klidem, který nebyl hraný.
Pokud Šturm bude pokračovat v podobných výkonech, zájem přijde, to je nevyhnutelné. Ale mezi zájmem a odchodem je u hráče jeho profilu a smluvní situace propast, kterou nelze překonat přes noc. Slavii teď spíš hrozí, že si na jeho přítomnost zvykne. A to je ten lepší problém.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl