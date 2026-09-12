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Fanoušci Slavie se obávají, že přijdou o kanonýra Šturma. Trenér Trpišovský ale jeho odchod vyloučil

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Dva góly v Lize mistrů, rating 8,8 na FotMob a okamžitá otázka na tiskovce: nebojíte se, že vám Šturma někdo přebere? Trpišovský odpověděl konkrétně.
Fanoušci Slavie se obávají, že přijdou o kanonýra Šturma. Trenér Trpišovský ale jeho odchod vyloučil

Fanoušci Slavie se obávají, že přijdou o kanonýra Šturma. Trenér Trpišovský ale jeho odchod vyloučil

Zdroj: Lenka Gillová pro SportyŽivě.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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