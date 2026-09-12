EU radí Čechům, aby si urychleně vybrali hotovost. Tohle je doporučená suma

Když terminál zčerná, vaše miliony na účtu jsou k ničemu
Představte si, že stojíte v supermarketu s plným košíkem. Chcete zaplatit kartou nebo mobilem, jak to děláte každý den. Jenže tentokrát terminál u pokladny nesvítí. Bankovní aplikace hlásí chybu. Bankomat před obchodem je taky mrtvý. A vy nemáte v kapse ani jedinou bankovku. Tohle není sci-fi scénář – přesně takto to dopadlo loni v Portugalsku a Španělsku během masivního výpadku elektrické sítě.
Digitální platby nás osvobodily od nutnosti nosit peněženku. Zároveň nás ale učinily závislými na elektřině, internetu a funkčních serverech bank. A právě proto Evropská centrální banka přišla s doporučením, které zní možná staromódně, ale v krizové situaci vám může zachránit krk: mějte doma alespoň základní hotovostní rezervu.
Španělský blackout ukázal, jak rychle se civilizace zastaví
Když loni zhasla elektřina na Pyrenejském poloostrově, platby kartami v kamenných obchodech klesly o 42 procent. Celková spotřeba klesla o více než třetinu. Lidé s prázdnými kapsami nemohli nakoupit ani základní potraviny, protože bankomaty nefungovaly a terminály byly mimo provoz. Teprve po obnovení proudu se výběry z bankomatů víc než zdvojnásobily – všichni totiž okamžitě vyrazili pro hotovost.
Podobné scénáře se opakovaly už dřív. Finanční krize v Řecku, začátek války na Ukrajině, pandemie covidu – pokaždé lidé instinktivně sáhli po fyzických penězích. Analytici z ECB tyto vzorce chování sledovali a došli k jasnému závěru: digitální platby jsou skvělé v běžném provozu, ale v okamžiku nouze je hotovost jediná spolehlivá pojistka.
Podle záznamů španělské banky CaixaBank trvalo jen pár hodin blackoutu a moderní společnost se ocitla ve slepé uličce. Lidé měli na účtech peníze, jenže nemohli je použít k ničemu. Žádný terminál, žádný bankomat, žádná platba. Prostě nic.
Kolik si odložit a v jakých bankovkách to má smysl
Evropští bankovní experti doporučují mít doma alespoň 70 až 100 eur na osobu – v přepočtu zhruba 1 700 až 2 500 korun. Tato částka by měla pokrýt základní výdaje na prvních 72 hodin: jídlo, léky, drogerii, případně cestu. Rakousko, Nizozemsko a Finsko udávají stejný časový rámec tří dnů. Švédové jdou ještě dál a doporučují rezervu rovnou na celý týden.
Jak si spočítat vlastní rezervu? Jednoduše sečtěte, kolik vaše domácnost reálně utratí za týden za potraviny, léky, benzín a drobné nečekané výdaje. Tuto sumu si vyčleňte bokem a nechte ji doma. Nejde o to vrátit se do minulosti a přestat používat karty – jde o to mít pojistku pro případ, kdy technologie selžou.
Pozor ale na nominální hodnoty bankovek. Odložit si jednu stovku nebo pětistovku není praktické, protože v nouzovém režimu vám z nich nikdo nevydá. Mnohem lepší volbou jsou menší bankovky – stovky, dvoustovky, maximálně pětistovky. S těmi zaplatíte přesně a bez zbytečných komplikací u pokladny, která možná nebude mít ani drobné.
Samozřejmě cílem těchto doporučení není vyvolat paniku ani vybízet lidi, aby okamžitě vybrali své bankovní účty. Jde o obyčejnou prevenci a rozumnou připravenost. Hotovost v zásuvce má plnit přesně tutéž funkci jako rezervní kolo v autě – doufáte, že ji nikdy nepoužijete, ale v kritické chvíli vám zachrání krk.
Digitální pokrok nás učinil zranitelnějšími
Na bezkontaktní platby si zvykli i Češi. Ačkoli je pravda, že to svědčí o digitálním pokroku a v moderní realitě to mnoho věcí usnadňuje, zároveň to znamená, že jsme se stali zranitelnějšími vůči technickým selháním, výpadkům sítí či hackerským útokům. Stát i banky sice výrazně tlačí na digitalizaci všech služeb, ale žádná země není úplně imunní vůči takovým situacím, jaká nastala loni ve Španělsku.
Stát se může cokoliv a kdykoliv. Člověk prostě nikdy neví. A právě proto je rozumné mít doma alespoň určitou sumu v hotovosti. Hotovost nepotřebuje elektřinu, funkční internet, mobilní signál ani bankovní servery. Funguje vždycky a všude – i uprostřed blackoutu, kybernetického útoku nebo přírodní katastrofy.
Zdroje článku: ecb.europa.eu, connexionfrance.com, ground.news, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý