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Přesuňte pěšinku ze středu. Kadeřnice radí seniorkám změnu, po níž z obličeje zmizí až deset letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rozdělit si vlasy přesně uprostřed je pro spoustu žen po pětašedesátce ranní […]
Přesuňte pěšinku ze středu. Kadeřnice radí seniorkám změnu, po níž z obličeje zmizí až deset let
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Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
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