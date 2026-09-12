Psi reagují na lidský úsměv oblastí mozku spojenou s odměnou. Aktivuje se stejně jako při nabízení pamlsku

Výsledky publikované v srpnu 2026 v časopise iScience odhalily překvapivě jemnou neuronální mapu: radostný výraz rozsvítí oblast spojenou s odměnou, zatímco negativní emoce pes třídí selektivně, strach vnímá odděleně, ale smutek a zlost mu v hlavě splývají.
Centrum odměny reaguje na úsměv jako na signál „bude dobře“
Klíčovým nálezem prvního experimentu byla aktivace pravostranného frontotemporálního klastru zasahujícího do nucleus caudatus, jádra hluboko v předním mozku, které neurovědci u psů už přes dekádu spojují s očekáváním příjemných věcí. Průkopnická
fMRI studie Gregoryho Bernse z roku 2012 prokázala, že právě caudatus se u bdělých psů rozžhaví, když spatří ruční gesto oznamující potravu. Cuayová a její kolegové nyní zjistili, že totéž jádro reaguje silněji na šťastnou lidskou tvář než na neutrální výraz, a to u osmi trénovaných psů, kteří v rezonanci leželi dobrovolně, bez sedace a bez omezení pohybu.
Vedle caudatu se do odpovědi zapojily pravý rostrální Sylviův závit, prorean gyrus i piriformní kůra. Celý tento pravostranný klastr dohromady tvoří síť, která v psím mozku propojuje zpracování tváře s hodnocením její emoční hodnoty. Když pes vidí usmívajícího se člověka, jeho mozek v podstatě vysílá signál pozitivního očekávání, podobný tomu, jaký spustí příslib pamlsku.
Strach pes rozpozná okamžitě, smutek a zlost mu však splývají
Druhý experiment rozšířil paletu emocí. Dvanáct psů sledovalo fotografie zachycující radost, zlost, strach a smutek. Výzkumníci nasadili strojové učení a celomozgovou analýzu podobnosti reprezentací, aby zjistili, které emoční kategorie psí mozek skutečně odděluje. Výsledek připomínal třístupňový filtr:
Radost vytvářela zcela odlišný neuronální vzorec oproti všem negativním výrazům. Strach se v datech zřetelně odděloval od zlosti i smutku. Zlost a smutek naopak stabilní rozlišovací vzorec postrádaly, pro psí mozek představovaly prakticky totéž.
Proč zrovna strach zaujímá výsadní postavení? Autoři příčinu přímo netestovali, nabízí se však funkční vysvětlení: vystrašený obličej může pro psa fungovat jako varovný signál, že se v okolí děje něco nebezpečného. Srovnávací výzkumy u primátů, včetně
studie na orangutanech z roku 2017, dokládají, že strach přitahuje pozornost výrazněji než jiné negativní emoce. A starší EEG měření u psů potvrdila, že ohrožující tváře vyvolávají mimořádně rychlou mozkovou odpověď. Pes tedy zřejmě potřebuje strach rozpoznat bleskově, protože mu říká „pozor, uteč“, zatímco rozlišení mezi smutkem a zlostí takovou evoluční naléhavost nenese. Foto: Picryl Domestikace naučila psy číst lidský obličej
Schopnost rozklíčovat mimiku člověka nevznikla náhodou. Studie z roku 2021 publikovaná v časopise Science ukázala, že psí štěňata navazují s lidmi oční kontakt a čtou lidská gesta výrazně lépe než vlčata, a to i tehdy, když vlčata prošla intenzivnější socializací. Tisíce let soužití s člověkem zřejmě posílily v psím mozku okruhy zaměřené na lidské komunikační signály, tedy obličej, hlas a řeč těla.
Předchozí vídeňský výzkum navíc prokázal, že identita člověka hraje samostatnou roli: pohled na vlastního pečovatele aktivoval u psů oblasti spojené s připoutáním a emocemi silněji než pohled na cizince. Nová studie v prvním experimentu pracovala výhradně s tvářemi neznámých lidí, takže zjištěná odměňující reakce na úsměv platí i bez osobní vazby. Pokud by se do rovnice přidal známý člověk, dá se čekat, že by efekt ještě zesílil.
Co z toho plyne pro každodenní komunikaci se psem
Behaviorální výzkum Isabelly Merolové z roku 2012 ukázal, že když majitel vysílal k neznámému předmětu pozitivní emoční zprávu (přívětivý výraz a klidný hlas), pes se k objektu přibližoval rychleji a ochotněji. Negativní signál jeho odvahu brzdil. Mozková data z Vídně teď toto pozorování podepírají zevnitř: úsměv skutečně aktivuje odměňující okruh, a pes jej tedy vnímá jako sociální posilovač.
Prakticky to znamená, že vědomě přívětivý výraz při výcviku dává smysl jako doprovodný signál vedle pamlsku a slovní pochvaly.
Americká veterinární společnost pro chování zvířat doporučuje metody založené na odměně, předvídatelnosti a jasném označení správného chování, a úsměv do tohoto rámce přirozeně zapadá. Důležitá je ovšem opatrnost před zjednodušením: mimo laboratoř pes nečte izolovanou fotografii, nýbrž kombinuje obličej, intonaci, postoj těla i pach. Samotný úsměv proto funguje nejlépe jako součást celého balíku čitelné, klidné komunikace. Osm psů ve skeneru: průlom s výhradami
Vídeňská
tisková zpráva sama upozorňuje na limity. Vzorek čítal osm psů v prvním a dvanáct ve druhém experimentu, vesměs rodinné, trénované jedince zvyklé ležet v rezonanci. Zobecnění na všechny psy vyžaduje další replikace. Psi navíc sledovali statické fotografie, zatímco v reálném životě čtou dynamickou mimiku v kontextu zvuků a pachů. A zásadní epistemologická pojistka: data dokazují, že psí mozek lidské výrazy rozpoznává a třídí, nikoli že je pes prožívá stejným způsobem jako člověk.
Přesto jde o první přímý neurozobrazovací důkaz, že psí mozek nezůstává u hrubého dělení „příjemné versus nepříjemné“, ale provádí jemnější kategorizaci. Váš úsměv pro psa představuje měřitelný odměňující signál, a jeho strach z vašeho vyděšeného výrazu má v mozku vlastní, nezaměnitelnou stopu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková