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Češi si bílé tenisky ničí v pračce. Přitom stačí 15 minut a věc, kterou máte v koupelně

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Dennívýzva
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Bílé tenisky vydrží zářit jen do první kaluže. Pak přijde šmouha od pedálu kola nebo zelený flek od čerstvě posekané trávy a ruka sama sahá po dvířkách pračky. Právě tam ale botám často uškodíme víc, než jim pomůžeme. Šetrnější řešení přitom většina z nás má každé ráno přímo před očima.
Češi si bílé tenisky ničí v pračce. Přitom stačí 15 minut a věc, kterou máte v koupelně

Češi si bílé tenisky ničí v pračce. Přitom stačí 15 minut a věc, kterou máte v koupelně

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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