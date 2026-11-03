Máte ve skříni tento kousek z léta? Na podzim vystřídá šálu a frčí v ulicích Paříže

Konec října, ráno je na kabátě poprvé znát chlad a vy hledáte v šuplíku něco na krk. Mezi rukavicemi a čepicí leží barevný šátek, který jste v létě nosili na hlavě nebo uvázaný na kabelce. Vypadá to, že ho čeká zimní spánek. Módní svět mu ale letos na podzim našel novou práci.
Bandana ze šuplíku jde na krk
Ten šátek je nejspíš bandana. Jde o velký barevný šátek ve tvaru čtverce nebo trojúhelníku, který se nosí na hlavě nebo kolem krku. Nejčastěji ho zdobí kašmírový vzor, anglicky paisley. Když módní weby píšou o „bandana printu“, myslí tím celou rodinu vzorů s kapkami a vírky, kontrastními barvami a geometrickým okrajem.
V létě 2026 se klasická bavlněná bandana vrátila do módy. Navázala na 90. léta, kdy byla velmi oblíbená. Ženy ji vázaly na hlavu a kolem krku, uvazovaly ji v pase přes džíny místo pásku nebo ji vázaly na ucho kabelky.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší legíny pro starší dámy. Nosí je, aby omládly, ale přidají si i 4,5 kg
Na podzim 2026 se tentýž trojcípý šátek stěhuje kolem krku. V přechodných dnech funguje jako lehčí náhrada dlouhé šály a váže se přes kabát nebo svetr. Pod kabátem se nehrne do klubka jako šála a i střídmému oblečení dodá barvu.
Vzor s cestou přes půl světa
Kapkovitý motiv má staré kořeny. Po staletí zdobil látky v Persii a ve střední Asii, kde se mu říká boteh nebo buta. Do Británie se dostal koncem 18. století na kašmírských šálách, které si z cest přiváželi muži z Východoindické společnosti.
Kapkovitý vzor typický pro bandany pochází z Persie a střední Asie, anglický název mu dalo skotské město Paisley. Ilustrační foto. Zdroj: Marek Ruczaj / Pexels.
Brzy se začaly vyrábět i jejich napodobeniny. V 19. století v jejich výrobě vedlo skotské město Paisley, po kterém angličtina vzor dodnes pojmenovává. Samotné slovo bandana pochází z hindštiny, kde bāndhnā znamená vázat. K šátku, který se uvazuje, se to hodí.
Přečtěte si také: Nejhorší těstoviny ze supermarketu. Češi si je kupují každý týden a vůbec neví, z čeho jsou Co ukázal pařížský fashion week
Fotografie z ulic během pařížského týdne módy v září 2026 ukazují trojcípé šátky uvázané kolem krku. Zveřejnil je Vogue v reportáži své německé edice, která v říjnu 2026 vyšla i česky. Podobné obrázky přinesl i Milán. Fotografie i konkrétní šátky najdete ve zdrojích pod článkem.
Vzor se navíc pojí s francouzským stylem. V Paříži jsou od jara 2026 oblíbené tašky s bandana vzorem od francouzské značky Call It By Your Name, která vyrábí i šátky. Na přehlídkách se vzor objevil v kolekcích pro jaro a léto 2026 a značky ho zařadily i do kolekcí na podzim a zimu 2026. Módní weby ho už v srpnu označily za vzor podzimu.
Až přituhne, vezměte vlnu
Bavlna a hedvábí patří k létu a na opravdu studené dny nestačí. Do chladna sáhněte po šátku z vlny, kašmíru nebo merina. Existují i prošívané vatované šátky. Pletené trojcípé šátky z vlny či kašmíru se nosí od podzimu 2025, kdy je nabízely luxusní značky i levné řetězce, a v roce 2026 trend pokračuje.
Přečtěte si také: Češky na podzim pořád nosí vínové nehty. Přitom je letos válcuje tento šťavnatější odstín
Do kanceláře se šátek hodí k hrubému svetru a kalhotám s puky, o víkendu k trenčkotu a teniskám. Sluší i vlněnému kabátu, saku nebo kožené bundě.
Tři způsoby na podzimní ráno
Vyzkoušejte, který způsob vám sedne:
Přes ramena bez uzlu. Větší a delší šátek jen přehoďte a oba konce nechte splývat vpředu, nebo jeden pošlete přes rameno. Cípem dopředu. Šátek přeložte do trojúhelníku, cíp nechte na hrudi a konce svažte vzadu za krkem. Vpředu vznikne volné véčko. S uzlem vpředu. Volný uzel s nestejně dlouhými konci působí ležérně, s nádechem westernu. Pevný dvojitý uzel těsně u krku víc hřeje.
Zajímavě působí šátek nad límcem bundy nebo kabátu. Barevný trojúhelník tam zvedne pohled k obličeji a tmavý svršek tolik nezaniká. Velbloudí kabát snese šátek o odstín tmavší i jasně červený. První varianta působí klidně, druhá je vidět na sto metrů a stejně dobře funguje k černé.
Přečtěte si také: Nejhorší chleba ze supermarketu. Češi ho jedí denně a neví, z čeho se peče
Kromě klasické červené má bandana vzor na podzim i tmavě modrou, vínovou, rezavé a hnědé tóny nebo černobílou podobu. Vzor ale není podmínka. I hladký šátek v jedné barvě udělá na krku stejnou službu.
Zdroje: https://theeverygirl.com/triangle-scarf-trend/, https://www.marieclaire.co.uk/fashion/how-to-style-triangle-scarf, https://www.stylist.co.uk/fashion/how-to-style-triangle-scarves/1034767, https://www.whowhatwear.com/fashion/celebrity-style/shawl-scarf-trend, https://www.thezoereport.com/fashion/triangle-scarves, https://theeverygirl.com/bandana-print-trend/, https://www.purewow.com/fashion/paisley-bandana-print-fall-trend, https://www.ilpost.it/2026/07/07/ritorno-bandane-moda-estate-storia/, https://www.vam.ac.uk/dundee/articles/a-long-way-from-home-the-paisley-pattern-and-india, https://www.marieclaire.co.uk/fashion/shopping/bandana-print-scarves, https://www.elle.be/nl/424910-van-luipaard-naar-bandana-dit-wordt-de-print-van-2026.html, https://en.wikipedia.org/wiki/Bandana, https://www.vogue.cz/clanek/fashion/trendy/larissa-ratschkowski/zapomente-na-objemne-saly-podzimni-stylingy-ovladnou-tyto-trojcipe-satky