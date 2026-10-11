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CENTRUM o páté: Volební dozvuky a mravenec, který umí být i otrokář

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Přinášíme denní redakční přehled nejzajímavějších témat dne na Centru. Neděle po volbách se nese v pomalejším rytmu: pozornost se přesouvá od výsledků k tomu, kdo a jak bude vládnout, zatímco zpravodajství doplňují osobní příběhy, připomínka výrazného herce i magazínová témata z přírody a výchovy.
CENTRUM o páté: Volební dozvuky a mravenec, který umí být i otrokář

CENTRUM o páté: Volební dozvuky a mravenec, který umí být i otrokář

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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