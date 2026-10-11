CENTRUM o páté: Volební dozvuky a mravenec, který umí být i otrokář

Povolební neděle a výsledky s ambicí na "tichou domácnost"
Komunální a senátní volby mají nyní své konečné výsledky a přehled na jednom místě pomáhá pochopit, jak se rozhodovalo v jednotlivých obcích, městských částech i senátních obvodech. Interaktivní mapy ukazují nejen vítěze, ale i to, kde se o křesla bude bojovat až ve druhém kole. Právě v místní úrovni se často nejdřív projeví, jaké priority a nálady přenáší voliči do další politiky.
Plzeň přitom přinesla jeden z výmluvnějších volebních příběhů. Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka uspěl v senátním souboji, zatímco jeho manželka Michaela po šestnácti letech neobhájila pozici starostky Kozolup a do zastupitelstva se neprobojovala. Příběh ukazuje, že i v jedné rodině mohou voliči rozhodnout zcela odlišně podle toho, zda hlasují pro osobnost, místní práci nebo politickou značku.
Prezident se na volby vracel "dostupným tryskáčem"
Pozornost vzbudil i způsob, jakým se prezident Petr Pavel v pátek vracel z Maroka do Česka. Neletěl armádním speciálem, ale pronajímaným obchodním letounem Beechcraft Hawker 900XP, který patří mezi oblíbené stroje vrcholových manažerů. ˇV článku se můžete podívat na to, jak to uvnitř něj vypadá. Zpráva u způsobu cestování hlavy státu navíc může působit drobně, ale v kontextu veřejné debaty o nákladech a stylu práce nejvyšších ústavních činitelů má svou symbolickou váhu.
Pardubická s obratem
Velká pardubická přinesla sportovní drama, které se odvíjelo až do posledních metrů. Jakub Kocman v sedle Araucariase vedl s velkým náskokem, než na Francouzském skoku trefil sloupek označující točný bod, spadl a z prestižního dostihu vypadl. Zvítězil nakonec irský kůň Final Orders s žokejem Keithem Michaelem Donoghueem, který v cíli těsně překonal domácího favorita Godfreye; Jan Faltejský tak přišel o šanci vyrovnat rekord Josefa Váni staršího.
Rozloučení s hercem
Česká herecká scéna přišla o Jiřího Štěpničku, který zemřel v 79 letech. Publikum si jeho tvář i charakteristický hlas pamatovalo z desítek filmových, televizních a divadelních rolí; v dabingu zůstal přítomen mnoha dalším postavám. Jeho odchod připomíná, jak výraznou roli hrají herci, kteří se stali součástí každodenní kulturní paměti, i když sami před kamerou často zůstávali v ústraní.
Horečka po návratu ze střídavky
Rozchod Lely a Karlose Vémolových se znovu promítá do veřejného prostoru, tentokrát přes péči o jejich děti. Lela Vémola popsala, že se děti po víkendu u otce vrátily s horečkami, kašlem a rýmou a dostaly antibiotika. Příběh je zajímavý méně kvůli osobnímu sporu a více kvůli tomu, jak soukromé rodinné situace ve světě veřejných osobností rychle získávají status mediálního tématu.
Mravenec pracant? Nenechte se mýlit, dřou na něj jiní
Mravenec otrokář nabízí překvapivý pohled na přírodu, kterou si lidé rádi představují jako vzor spolupráce a pořádku. Některé druhy mravenců podnikají nájezdy na cizí kolonie, odnášejí larvy a kukly a poté využívají vylíhlé dělnice k péči o vlastní potomstvo i zásobování hnízda. Jde o připomínku, že i v přírodě platí strategie, které se lidskému oku mohou zdát kruté, ale z hlediska přežití druhu mají svou logiku.
Slova, která formují
Mezinárodní den dívek je příležitostí zamyslet se nad tím, jaké zprávy dětem předáváme každý den. Věta „buď hodná“ může znít laskavě, ale dlouhodobě posiluje představu, že hodnota dívky závisí na tom, jak pohodlná je pro ostatní. Text nabízí sedm alternativních vět, které podporují odvahu odmítnout, mluvit za sebe a nést důsledky vlastních rozhodnutí.
Den tak vedl od volebních výsledků a cesty prezidenta přes pardubické drama, vzpomínku na herce až k mravencům, dětem a slovům, kterými dospělí utvářejí představy o světě. Možná právě v tom je dnešní neděle výmluvná: velká rozhodnutí se pomalu přesouvají do jednacích místností, ale sport, kultura i každodenní život připomínají, že osud se někdy rozhodne během jediného okamžiku.