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CENTRUM o páté: Knihy bořily hranice cenzury, ženy mění pohled na vlastní tělo a Krakov hledá motiv vraha

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Úterní témata se dotýkají hranic, které se postupně posouvají: v literatuře, medicíně i ve veřejném životě. Zatímco jeden soudní proces před desítkami let změnil pravidla vydávání knih, dnešní poznatky přepisují zažité představy o ženském těle. Do toho přicházejí nové informace o krakovském vrahovi, napětí uvnitř ODS i praktické upozornění na středeční ledovku.
CENTRUM o páté: Knihy bořily hranice cenzury, ženy mění pohled na vlastní tělo a Krakov hledá motiv vraha

CENTRUM o páté: Knihy bořily hranice cenzury, ženy mění pohled na vlastní tělo a Krakov hledá motiv vraha

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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