CENTRUM o páté: Knihy bořily hranice cenzury, ženy mění pohled na vlastní tělo a Krakov hledá motiv vraha

Krakovský vrah se zajímal o norského masového vraha. Policie našla tlumič
Polský ministr spravedlnosti Waldemar Żurek v úterý zveřejnil další informace o muži, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí. Podle něj pachatel na internetu vyhledával informace o norském masovém vrahovi Andersovi Breivikovi. Policie navíc v jeho autě našla tlumič, který mohl použít při vraždě vlastních rodičů a sestry. Vyšetřování tak postupně odhaluje další možné souvislosti a indicie, které mohou pomoci objasnit motiv i přípravu útoku.
ODS řeší nespokojenost v regionech. Někteří chtějí vyměnit vedení
Občanskými demokraty sílí nespokojenost s dlouhodobě slabšími volebními preferencemi. Část straníků z regionů volá po změně politického směřování, děčínská organizace chce dokonce svolat mimořádný kongres a vyměnit vedení. Předseda Martin Kupka oznámil, že se situací bude v pátek zabývat předsednictvo strany. Nespokojenost tak přestává být jen zákulisním povzdechem a dostává se na program nejvyššího stranického vedení.
Brněnský soud potrestal vydávání knih zpochybňujících holokaust
Tři obžalovaní dostali u brněnského městského soudu podmíněné tresty a peněžité pokuty za vydávání knih, které zpochybňovaly holokaust. Sankce se týká také jednoho z nakladatelství, které publikace šířilo, zatímco jeden z obžalovaných odešel bez trestu. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzení se odvolali. Případ znovu otevírá otázku hranic svobody vydávání: soud se nezabýval nepohodlným názorem, ale publikacemi popírajícími historickou skutečnost genocidy.
Milenec lady Chatterleyové změnil pravidla cenzury. Británie se bála knihu vydat
Ještě v polovině minulého století mohl britský nakladatel skončit před soudem kvůli vydání knihy označené za obscénní. V roce 1960 se Penguin Books rozhodlo publikovat necenzurovanou verzi románu Milenec lady Chatterleyové a následoval proces, v němž se střetly představy o literatuře, sexualitě i o tom, co smí číst běžný člověk. Nakladatelství nakonec uspělo a z knihy se stal prodejní fenomén, který se prodával po statisících. Příběh ukazuje, že spor o jednu knihu může změnit mnohem víc než jen osud jejího vydavatele.
O ženském těle dnes víme víc. Staré poučky už medicíně nestačí
Představy o ženském zdraví se dlouho opíraly o zjednodušené poučky. Menstruační cyklus se často popisoval jako pravidelných 28 dní, menopauza se spojovala hlavně s návaly horka a srdeční onemocnění bývala vnímána především jako mužský problém. Přesnější poznatky posledních let ukazují, že ženské tělo je potřeba chápat podrobněji a v širších souvislostech. Změny ve výzkumu přitom nejsou jen akademickou záležitostí – mohou ovlivnit diagnostiku i každodenní péči o zdraví žen.
Charlotte Štiková chce natáčet vlastní porod. Zajímá ji i to, jak moc bude bolet
Charlotte Štiková se připravuje na narození první dcery Scarlett a plánuje, že si porod nejen prožije, ale také zaznamená na kameru. Sama říká, že je zvědavá na to, jak bolestivé budou jednotlivé chvíle, a počítá i s možností epidurálu. Její přístup se vymyká obvyklému obrazu nastávající matky, která se porodu především obává. Zároveň otevírá téma toho, jak rozdílně ženy k porodu přistupují a jakou roli v jejich rozhodování hrají osobní očekávání.
Ellen Pompeo z Grey’s Anatomy úplně neodchází. Nechce přenechat svou práci jiným
Po dvaceti letech v roli Meredith Grey výrazně omezila natáčení a pustila se do dalších projektů. Ellen Pompeo ale zdůrazňuje, že ze seriálu nechce odejít úplně. Důvodem podle ní není strach z nové profesní kapitoly, ale také vědomí hodnoty práce, kterou pomáhala dvě desetiletí budovat. Nechce jen přihlížet tomu, jak na ní dál vydělávají ostatní, zatímco ona sama by z projektu zmizela. Její postoj připomíná, že dlouhodobá práce a podíl na úspěchu mají svou cenu i v zábavním průmyslu.
Ve středu ráno hrozí ledovka. Největší riziko bude v Čechách
Po mrazivé noci se ve středu ráno očekává déšť spojený s přechodem teplé fronty. V západních a jižních Čechách budou teploty zůstávat pod nulou, takže se může tvořit mrznoucí déšť a nebezpečná ledovka. Ta může výrazně zkomplikovat ranní dopravu. Řidiči i chodci by proto měli počítat s kluzkými silnicemi a chodníky zejména v oblastech, kde se teplota udrží pod bodem mrazu.
Knihy mohou narazit na hranice toho, co společnost považuje za přijatelné, a někdy je dokážou posunout. Podobně se mění i poznání lidského těla nebo pohled na hodnotu práce, kterou někdo dlouho vytvářel. To, co dnes považujeme za samozřejmé, nemusí být konečnou podobou pravdy – ať už jde o literaturu, medicínu nebo veřejný život.