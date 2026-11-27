Hrad se pomalu otevírá
Petr Pavel zatím neříká, zda bude v roce 2028 usilovat o druhé funkční období, ale termín, do něhož se chce rozhodnout, už má: kolem poloviny příštího roku. Jeho vyčkávání má svou logiku – prezident si nechává prostor posoudit rodinnou situaci, zdravotní stav i míru veřejné podpory, a zároveň dává případným konkurentům čas na přípravu. První kandidát už přitom existuje: Miroslav Sládek oznámil záměr sbírat podpisy, čímž se do klání o Hrad vrací jméno spojené s českou politikou devadesátých let.
Šetření pod tlakem reality
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček varuje před „mimořádnou tržní situací“ a naznačuje, že stát může nakonec potřebovat kompenzace. Jeho slova zní jako příprava půdy pro případ, že slíbené tvrdé šetření nebude tak jednoznačné, jak vláda zatím deklaruje. Premiér Andrej Babiš přitom tento týden opakoval, že příští rok má začít masivní úsporný plán; rozpor mezi slibem a varováním před krizí může určovat ekonomickou debatu nadcházejících měsíců.
Sníh mění plány
Noční sněžení komplikovalo dopravu po celém Česku, policie i záchranáři zasahovali u desítek nehod a ošetřovali i lidi po úrazech na kluzkých chodnících. Problémy se nevyhnuly ani pražskému letišti. Jde o připomínku, že první výraznější sníh vždy nejen mění pohled z okna, ale také testuje připravenost dopravy, měst a řidičů.
Slavík rozděluje pozornost
V pražském Forum Karlín se dnes večer dozvíme, kdo se stane letošním Českým slavíkem. Zajímavé je, že vedle etablovaných jmen mohou v kategorii Objev roku uspět skupina Gufrau nebo Charlotte Gott, což naznačuje, že hudební scéna se pomalu obnovuje a přibývají nové tváře. Anketa tradičně ukazuje, kdo si dokázal udržet pozornost publika, ale i to, kdo naopak na výsluní teprve míří.
Dara Rolins v nové kapitole
Dara Rolins prožila za jediný podzim proměnu, kterou její fanoušci za tři dekády kariéry neviděli: po svatbě s Pavlem Nedvědem postupně vyprazdňovala diář a odjela do Thajska a na Bali. Fotky z indonéské pláže vzbuzují pozornost především svým vzhledem, ale za nimi stojí především příběh ženy, která poprvé od dětství zpomalila tempo.
Konec éry Márqueze
Desetinásobný mistr světa v silničních motocyklových závodech Marc Márquez nečekaně oznámil konec kariéry. Jde o zprávu, která zasáhne nejen svět motorismu, ale i širokou veřejnost, protože Márquez patřil k nejvýraznějším tvářím svého sportu po celé dekády.
Black Friday a cena slevy
Češi letos na Black Friday utratí rekordních devět miliard, přestože část slev je spíš na papíře než skutečná úspora. Kontrast nabízí švédská Emilia Arvidsson, která už deset let nic nekupuje a za tu dobu ušetřila skoro milion švédských korun, tedy asi 2,2 milionu korun českých. Její příklad ukazuje, že nákupní kolotoč může být nejen zvyk, ale i vědomé rozhodnutí.
Co nám vadí na druhých
Psychologický test na téma nejsympatičtější tváře vychází z myšlenky, že naše antipatie mohou souviset s vlastnostmi, které sami potlačujeme. Inspiraci čerpá z konceptů projekce a Jungova stínu a nabízí prostor zamyslet se nad tím, proč nás některé lidské rysy tak silně iritují.
Krausův soudní zvrat
Adam Kraus byl zproštěn obžaloby ze znásilnění bývalé partnerky, což představuje výrazný zvrat v případu, který se řešil měsíce. Nikol Enevová verdikt odmítá a ve hře je i odvolání, takže právní epizoda zdaleka není u konce.
Auto ve sněhu
Zapadlé auto v závěji je situace, která v zimě potká řidiče často, a zbrklé prošlapávání plynu ji obvykle jen zhorší. Správná práce s ESP a osvědčené mechanické triky mohou rozhodnout o tom, zda se řidič dostane ven bez zbytečných komplikací.
Když se sníh pomalu usazuje a nákupní ruch vrcholí, den připomíná, že velké dění se často skrývá v drobnostech – v rozhodnutí, které ještě nepadlo, v cestě, která se zdržela, nebo v úspoře, kterou člověk získá jen tehdy, když se rozhodne nic nekoupit.