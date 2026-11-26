Šokující protest ve Varšavě
Před polským prezidentským palácem se zapálil 22letý Ukrajinec, kterého příslušníci prezidentské ochranky okamžitě uhasili a poskytli mu první pomoc. Podle polských médií přinesl list s požadavky týkajícími se postavení Ukrajinců v Polsku; incident připomíná, jak může osobní zoufalství vystoupit do veřejného prostoru i tam, kde se očekává spíš ceremoniální klid.
Muž utrpěl těžké popáleniny a skončil na jednotce intenzivní péče. Policie okolnosti vyšetřuje a ukrajinské velvyslanectví v kontaktu s jeho rodinou zatím odmítá předčasně určovat motiv; právě tato nejistota dělá z události víc než zprávu o jednotlivém činu.
Ruská korveta v Libyi
Ruská korveta Merkurij skončila po ukrajinském útoku na dně libyjského přístavu Benghází, kde připlula doplnit palivo a zásoby. Při zásahu zahynuli dva libyjští námořníci, další lidé byli zraněni a východolibyjská armáda nyní Kyjevu slibuje odvetu.
Událost ukazuje, že válka na Ukrajině už není omezena na ukrajinské území ani na Černé moře. Libye, rozdělená mezi soupeřící mocenská centra a dlouhodobě provázaná s Ruskem, se stává místem, kde se střetávají zájmy Moskvy, Kyjeva i regionálních aktérů.
Izraelský úder v Gaze
Izraelský vzdušný úder v Gaze zabil Muhammada Abú al-Awfu, představitele vnitřní bezpečnosti Hamásu na severu Pásma Gazy. Podle úřadů v Gaze zahynuly při zásahu bytu v táboře Šátí také jeho manželka a dvě dcery.
Zpráva připomíná, že za vojenskými operacemi stojí vždy konkrétní lidské osudy. Současně ukazuje, jak úzce se v konfliktu prolínají role bojovníka, činitele režimu a člena rodiny, kterého následky zasáhnou bez ohledu na politické rozdělení.
Smrtelná kolize u Ohnišťan
Žena z autobusu, který se ve středu střetl s vlakem u Ohnišťan na Hradecku, zemřela v nemocnici na následky zranění. Další dva cestující utrpěli lehká zranění a policie případ vyšetřuje jako obecné ohrožení; řidiče autobusu zatím neobvinila.
Nehoda připomíná, jak rychle může běžná cesta změnit osud několika lidí. Zatímco vyšetřování teprve hledá okolnosti, pro rodinu oběti už jde o ztrátu, kterou žádné vysvětlení nevrátí.
Metoděj Jílek překvapuje svět
Metoděj Jílek vstoupil do nové sezony tak silně, že svět rychlobruslení začíná přehodnocovat, co se od mladého Čecha dá čekat. Olympijský medailista boří rekordy a podle svého manažera překvapuje soupeře rozsahem formy, ne jen samotným výsledkem.
Příběh je zajímavý i tím, jak rychle se z naděje stává faktor, který ostatní musí počítat. Jílek nenarušuje jen tabulky, ale i představu o tom, kdo má v dané disciplíně přirozeně patřit do čela.
Odchod kytaristy Duran Duran
Ve věku 65 let zemřel kytarista Andy Taylor, jedna z původních tváří britské skupiny Duran Duran. Jeho hra zní na albu Rio i v hitu The Reflex, nahrávkách, které pomohly spojit taneční rytmy, syntezátory a výraznou kytaru do zvuku osmdesátých let.
Taylorova smrt vyvolává vzpomínku na dobu, kdy popová hudba uměla být zároveň taneční, experimentální a snadno zapamatovatelná. Pro generaci, která s Duran Duran dospívala, nejde jen o ztrátu muzikanta, ale o odchod části zvuku, který kdysi definoval rádio i taneční parkety.
Změna v porotě StarDance, dočasná
Blížící se kolo StarDance přinese změnu i mimo taneční parket: Richard Genzer zmizí z jedné z výrazných rolí letošní řady a televize už má náhradu, byť tedy nové obsazení potrvá jen jeden večer. Pro diváky jde o připomínku, že i dlouhodobě známý formát dokáže překvapit tím, co se děje za kamerou.
Soutěž žije nejen tanci, ale i obsazením, vztahy mezi porotou a účastníky či drobnými posuny v kulisech. Právě tyto změny často rozhodují o tom, zda pořad zůstane rutinou, nebo si udrží schopnost překvapit.
Velryba, která změnila osud posádky
Příběh velrybářů z Nantucketu, jejichž loď v roce 1820 v Pacifiku napadl obrovský vorvaň, připomíná, že nejnebezpečnější část katastrofy nemusí přijít okamžitě. Dvacet mužů po potopení lodi čelilo boji o přežití na otevřeném oceánu; událost později inspirovala jeden z nejslavnějších románů světové literatury.
Je to vyprávění o lidské odolnosti, ale i o tom, jak se skutečná tragédie může proměnit v kulturní mýtus. Oceán v něm není jen kulisa, ale síla, před níž se veškerá příprava najednou jeví jako křehká.
Když lednice chladí nerovnoměrně
Namrzlá zelenina v šuplíku, málo chladný jogurt u dvířek nebo námraza na zadní stěně nemusí hned znamenat rozbitou chladničku. Často jde o uspořádání potravin, proudění vzduchu nebo nastavení teploty; jednoduchá kontrola může ušetřit potraviny i zbytečnou opravu.
V době, kdy se domácnosti dívají pozorněji na účty i na to, co vyhazují, získávají takové praktické rady neočekávanou váhu. Malá úprava v lednici může znamenat rozdíl mezi tím, co se sní, a tím, co skončí v koši.